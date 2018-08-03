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桃園家具公司無名火 數千坪工廠陷入火海

發稿時間：2018/08/03 23:50

最新更新：2018/08/04 00:17

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桃園市平鎮區一處家具工廠，3日晚間8時30分許傳出火警，數千坪的工廠隨即陷入火海，所幸並未造成人員傷亡。(桃園市政府消防局提供)中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年8月3日桃園市平鎮區一處家具工廠，3日晚間8時30分許傳出火警，數千坪的工廠隨即陷入火海，所幸並未造成人員傷亡。(桃園市政府消防局提供)中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年8月3日

（中央社記者吳睿騏桃園3日電）桃園市平鎮區一座家具工廠晚間8時30分許傳出火警，數千坪的工廠隨即陷入火海，所幸並未造成人員傷亡，消防隊員到了深夜11時仍在持續搶救中，至於起火原因及財務損失仍有待調查。

桃園市平鎮區此一家具工廠晚間突然竄出火舌，桃園市消防局在8時30分許獲報後，立即派出100多名警消人員、38輛消防車及4輛救護車前往搶救。消防人員抵達現場時，兩層樓高的鐵皮工廠已經陷入一片火海，隊員立即佈水線進行搶救。

附近居民表示，火災剛開始是從廠房冒出濃煙，等到消防車抵達後更陸續傳出爆炸聲響，火勢也開始蔓延。

家具公司員工指出，保全公司人員在晚間8時20分許到工廠查看時，發現廠房竄出火舌，隨即通報消防隊及公司人員，但因為火勢延燒迅速，廠房隨即陷入火海，所幸公司在晚間8時後就空無一人，因此並未造成人員傷亡。

家具公司老闆表示，工廠專做環保無毒的高級家具，每日產量高達上千件，工廠雖然有保險，但經過這場大火，未來訂單恐怕都交不出來，不知如何向客戶交待。而一旁任職20多年的女員工，看到廠房陷入火海，更是難過得說不出話來。

消防人員表示，大火燃燒面積約4000平方公尺，火勢在晚間10時32分時已經獲得初步控制，但財物損失及起火原因都有待後續調查。1070803

家具公司老闆表示，工廠專做環保無毒的高級家具，每日產量高達上千件，工廠雖然有保險，但經過這場大火，未來訂單恐怕都交不出來。(桃園市政府消防局提供)中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年8月3日家具公司老闆表示，工廠專做環保無毒的高級家具，每日產量高達上千件，工廠雖然有保險，但經過這場大火，未來訂單恐怕都交不出來。(桃園市政府消防局提供)中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年8月3日
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