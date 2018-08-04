誤用砂輪片噴飛傷人眼 員工雇主都判刑

（中央社記者蕭博文台北4日電）一名傅姓女子操作砂輪機研磨磁磚時，使用錯誤砂輪片，導致碎片噴飛誤傷蘇姓男子左眼。高院認為林姓女雇主教育訓練不足也有過失，日前判處林女4月徒刑、傅女5月徒刑定讞。



台灣高等法院判決書指出，傅姓女子民國105年3月間在新北市一家磁磚加工廠研磨磁磚毛邊，未使用專用砂輪片，而是將水磨片與切鐵磨片相黏組成的組合砂輪片安裝於砂輪機使用。



傅姓女子研磨磁磚毛邊時，蘇姓男子剛好進入廠區欲協助出貨，詎料因組合砂輪片無法承受高速轉動而破裂，碎片噴飛刺入蘇男左眼，導致蘇男左眼視力嚴重減損，已達重傷害程度。



傅姓女子與林姓女雇主均被依業務過失傷害致重傷害罪起訴，林女辯稱公司都有資深員工教導新員工使用砂輪機，雇主不可能時時監看員工的動作；傅女則堅稱沒有拿錯砂輪片，否認過失。



新北地方法院一審判林女4月徒刑、傅女5月徒刑，如易科罰金以新台幣1000元折算一日。



案經上訴，高院承審合議庭傳訊多名工廠員工，認為林女放任傅女自行學習使用砂輪機，也未對傅女使用砂輪機的情形進行監督與考核，讓傅女誤用組合砂輪片，安全衛生教育訓練不足。



合議庭認為，傅姓女子誤用的組合砂輪片厚度較正常砂輪片明顯輕薄，如果林姓女雇主提供必要的砂輪機教育訓練，本件意外不會發生，認為林女、傅女都有責任，一審量刑允當，駁回上訴定讞。（編輯：李錫璋）1070804