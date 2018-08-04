清大碩士生辦科學營涉收費落跑 多人受騙

（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）國立清華大學張姓碩士生，與補習班合作辦暑期科學營隊，但收了費用卻消失無蹤，多位學生與家長上當受騙，連工讀生薪資也拿不到，相關單位已獲報並展開調查。



臉書「新竹爆料公社」日前有網友PO文指出，清大在職碩士班張姓學生，今年6月在新竹縣一家補習班租借場地，舉辦暑期科學營隊，還請了多位工讀生，但課程上到一半就不見人影，張男手機卻已關機不通，家長驚覺受騙上當，報警處理，工讀生們也向新竹縣政府勞工處投訴。



警方初步調查，張姓男子以非本名對外招生、開辦營隊，今年6月曾在新竹縣一間補習班租借場地辦活動，積欠工讀生薪資，目前已先凍結張男銀行帳戶，將通知他到案說明，若避不見面，將強制移送。



不具名的清大職員受訪表示，張姓男子在校內、民間補習班租場地，開辦科學營隊，原規劃招收4個梯次，每梯上課時間為週一到週五，每人收費新台幣數千元，前面2個梯次都有正常上課，但第三梯次時，張姓男子就消失不見。



這名清大職員說，工讀生們已知張姓男子失聯、恐已拿不到薪資，仍硬著頭皮把第三梯次的課程上完，讓學童們能學到東西，不過，第四梯次的學生與家長就撲空，繳了錢卻完全沒有上課，氣得報警處理。



清大學務長謝小芩受訪表示，張姓男子為清大數理研究所在職生，經查確定張男有依規定向校方租借場地，但他在校外疑似涉及詐騙行為，已嚴重影響校譽，將送校內獎懲委員會處理。（編輯：梁君棣）1070804