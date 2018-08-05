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威盛告祥碩違反著作權法等案 4被告獲判無罪

發稿時間：2018/08/05 11:58

最新更新：2018/08/05 11:58

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（中央社記者王揚宇台北5日電）IC設計廠威盛控祥碩科技員工等涉違背信、著作權法等案，檢方起訴張姓等4名祥碩員工。台北地方法院審理後，認定這4名員工並無背信犯意，近日判他們無罪，全案可上訴。

至於這4名員工被控涉犯著作權法及刑法洩漏業務上知悉工商秘密罪嫌，以及祥碩科技公司被訴部分，因威盛和祥碩達成和解，威盛在辯論終結前撤回告訴，北院判決公訴不受理。

判決指出，台北地檢署起訴書所載的犯罪事實部分，張姓被告等4人曾任職於威盛電子公司，他們在民國96年間，欲轉至祥碩工作前，為使祥碩可順利且快速開發符合USB 3.0等規範的高速晶片產品，縮短設計時程，竟共同基於背信的犯意聯絡，未經威盛同意或授權，擅自以下載及列印等方式，重製威盛所有的積體電路模塊或模組等積體電路電子檔或紙本。

等到他們到祥碩任職時，將這些積體電路圖檔攜入，祥碩將之改作使用於所生產高速晶片產品上。

北院審理後認為，被告張棋、林書宇、蔡乙仲、黃永中任職威盛公司期間，雖與威盛間訂有保密約款，但查無檢察官所指意圖為自己或祥碩不法的利益，而有大量、異常自工作站下載、列印並攜出電路圖檔情形，主觀上難謂有背信犯意，客觀上也查無有背信行為存在，因此判他們無罪。（編輯：張銘坤）1070805

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