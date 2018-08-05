北市義消山搜分隊成軍 陽明山救災能量增

台北市義消山仔后山搜分隊5日舉行揭牌成軍典禮，現場進行山區搜救模擬演練，展現訓練成果。中央社記者謝佳璋攝 107年8月5日

（中央社記者黃麗芸台北5日電）為提升陽明山地區山域搜救勤務效能，台北市消防局今天成立首支「山搜機能型義消分隊」，籌備半年募集25名成員，且1/5為女性搜救員，透過警、義消攜手合作，強化救災能量。



消防局成立首支「山搜機能型義消分隊」，並於今天舉行揭牌儀式，以提升陽明山山域搜救效能，現場也進行模擬民眾摔落山谷的搜救任務，展現垂降、攀爬及緊急救助技能。





台北市義消山仔后山搜分隊5日舉行揭牌成軍典禮，現場進行山區搜救模擬演練，提供民眾安心的救災服務。中央社記者謝佳璋攝 107年8月5日

消防局局長吳俊鴻致詞表示，自己3年多前接任時，北市義消僅1400多人，目前已增至1700多人，主因為現在的救難型態演變為多元性，不僅只是打火而已，還有山難、水災及震災等救助，但政府力量有限，所以仍需民間志工加入協助，近幾年也經常和中華民國山難救助協會合作救難。



吳俊鴻指出，陽明山國家公園每年吸引逾400萬名遊客登山踏青，可能發生迷失或跌落山谷意外，經常需要警消和義消協助，也因此成立義消山仔后山搜分隊，以即時協助救出受難民眾；此外，也將持續編列強化義消搜救器材裝備倍。



根據消防局資料顯示，統計陽明山地區自去年1月至今年7月16日止，登山走失及車禍受困案件共23件。



義消山仔后山搜分隊分隊長黃枝萬告訴中央社記者表示，透過義消總隊及消防局積極招募下，歷時半年籌備，共招募到25名具山難救援專長及熱心公益的志工加入，成員多為來自各行各業的山友，且1/5成員均為女性，並參與實際搜救。



黃枝萬說，由於山區狀況有別於一般市區及水上環境，像是攀降、拖拉和繩索的技能相對重要，消防局也同步協助義消山仔后山搜分隊同仁協勤空間及訓練場地，精進救災技能。



消防局表示，希望藉此透過消防與義消人員齊心合作，提升陽明山地區山域搜救勤務效能，同時也能號召更多熱心市民加入義消，強化救災能量，建構「安全、安心」的台北城。（編輯：張銘坤）1070805



