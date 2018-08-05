女子偽造清大學歷求職成功 挨告偽造文書

（中央社記者魯鋼駿新竹市5日電）新竹一名黃姓女子，偽造國立清華大學畢業證書，兩度向科技公司應徵求職，獲得錄取管理階層職務，經公司向校方求證才發現受騙，公司與清大校方均對黃女提出偽造文書告訴。



43歲黃姓女子是一名單親媽媽，獨自撫養女兒，為了想要找到好工作，私立大學畢業的她，偽造清大畢業證書，向科技公司求職，且這樣的模式竟在10年內發生兩次，都騙過公司、成功錄取，甚至當上主管階級職務。



警方調查，黃女於民國97年8月時，向新竹科學園區一間半導體科技公司應徵事業部副理，謊稱自己畢業於清大，獲得錄取，公司人事部門催繳畢業證書，她提供從網路上購買來的清大學士學位假證書，公司向清大查證後，事跡敗露，工作約1個月後離職。



警方指出，黃女去年7月故計重施，上網搜尋清大畢業證書樣本，自行修改文字，套印製作出清大理學院的碩士畢業證書，並向一間科技公司應徵，成功錄取業務副理職務。



黃女一直工作到今年4月，科技公司主管認為黃女的工作能力不佳，開始質疑她的學歷，於是向清大校方求證，才發現學歷造假，黃女發現事跡敗露，自行離職，不過公司仍決定對她提告。



黃女到案後向警方坦承學歷造假，供稱因為她是單親媽媽，需要一份好工作、扶養小孩，才會鋌而走險。清大校方認為，黃女連續兩次造假清大學歷，傷害校譽，因此也對她提出偽造文書告訴，警方訊後將全案依偽造文書罪嫌函送法辦。（編輯：張銘坤）1070805