車停路邊未熄火 毒蟲盯上竊走搜刮錢財

（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）何姓犯嫌疑因缺錢買毒，與徐姓共犯駕車隨機尋找做案目標，上月在南投縣草屯鎮竊走一輛未熄火轎車，搜刮車內錢財未果後棄車，由共犯駕車接應逃逸，草屯警方循線逮兩嫌送辦。



一名吳姓婦人7月22日載孫子買午餐返家，停放草屯鎮郊區自家門口後，下車先帶孫子進屋，但車輛未熄火、車門無上鎖，前後過程不到一分鐘便遭尾隨犯嫌竊走車輛，吳婦親友事後在網路發文「草屯出現劫車案」提醒居民注意，一度造成當地恐慌。



南投縣警察局草屯分局偵查隊長洪玉俊今天受訪說，獲報立即成立專案小組到場調查，不久便在吳婦住家附近200公尺處尋獲車輛，接著查看行車紀錄器，發現犯嫌竊車後便開始搜刮車內，但被害人吳婦未將錢財放置車內，犯嫌無所獲，隨後由接應車輛載離。



洪玉俊表示，員警積極調閱附近路口監視器，但難確認竊嫌逃離路線，再查訪報案地點附近商家，發現竊嫌棄車後，搭上接應車輛沿中潭公路往埔里方向逃逸，本月3日持搜索票緝獲有搶奪、竊盜、恐嚇、毒品、賭博等多項前科的39歲何姓犯嫌及徐姓共犯。



警方調查，何嫌疑缺錢買毒，先竊取兩面不同車牌懸掛自有轎車前、後方，接著開車隨機尋找做案目標，竊走吳婦車輛搜刮錢財未果，由接應共犯載離後，將兩面竊來車牌丟棄埔里一處水溝，經小隊長楊俊義等專案人員積極追緝逮兩嫌，昨天詢問後移送法辦。（編輯：翁翠萍）1070805