高山迷路Line傳送位置訊息 利於搜救找人

阿里山公路新高山登山口往北霞山舊鐵道方向登山林道，4日有一對林姓夫婦（面對鏡頭者）健行迷路，5日被尋獲，兩人意識清楚、無受傷；搜救人員建議在山區迷路時，可利用Line傳送位置訊息，利於快速被尋獲。（嘉義縣消防局第三大隊提供）中央社記者黃國芳傳真 107年8月5日

（中央社記者黃國芳嘉義縣5日電）阿里山公路新高山登山口往北霞山舊鐵道方向登山林道，昨天有一對林姓夫婦健行迷路，兩人在高山溪谷度過一夜，今天被尋獲，搜救人員建議利用Line傳送位置訊息，利於找人。



嘉義縣消防局昨天傍晚接獲報案，南投縣信義鄉台18線（阿里山公路）98公里處、新高山登山口往北霞山舊鐵道方向登山林道，有一對夫婦健行時迷路，夫婦友人報案請求救援，阿里山消防分隊人員前往救援。



搜救人員昨天晚上6時30分到達登山口，從新高山登山口往北霞山舊鐵道方向出發，經過兒玉山後，深夜11時15分返回新高山登山口處，未發現迷路的登山客。因天色昏暗，搜救人員與家屬聯絡後，今天再搜救。



消防與林務局、派出所人員今天早上再度前往搜救，上午近8時接獲失聯夫婦來電，指已找到昨天的相關目標及位置，經搜救人員確認位置後，前往找尋，於上午10時30分找到林姓夫婦，兩人意識清楚，無受傷。



阿里山消防分隊分隊長黃建哲受訪指出，搜救人員上午11時35分將林姓夫婦引導至新高山登山口，夫婦兩人無受傷均不願意就醫，迷路的張姓婦人見到女兒及友人，激動地相擁而泣。



黃建哲表示，迷路的兩人著輕裝，僅帶乾糧及水果，因路況不熟，在山區迷路，昨天在海拔2600公尺的高山溪谷度過一夜，所幸今天被尋獲時，無失溫現象。



黃建哲建議，在山區迷路時，先不要慌張，若需過夜，找一個較溫暖的遮蔽處等待救援，也可利用有訊號的地方，透過Line的傳送位置訊息功能，讓搜救人員知道失聯的位置，相信很快就會被尋獲。（編輯：翁翠萍）1070805