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假交友詐騙鎖定熟女 半年逾千人受騙

發稿時間：2018/08/05 18:51

最新更新：2018/08/05 19:18

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內政部警政署刑事局針對詐騙案進行分析發現，「色情應召詐財」鎖定男性青壯年族群，「假交友詐騙」被害人則以女性為主，民國107年上半年報案數達1096件。（刑事局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年8月5日內政部警政署刑事局針對詐騙案進行分析發現，「色情應召詐財」鎖定男性青壯年族群，「假交友詐騙」被害人則以女性為主，民國107年上半年報案數達1096件。（刑事局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年8月5日

（中央社記者黃麗芸台北5日電）刑事局針對詐騙案進行分析發現，「色情應召詐財」鎖定男性青壯年族群，「假交友詐騙」則以女性為主，有名已婚女軍官因此被騙新台幣335萬元，今年上半年報案數達1096件。

刑事局今天發布新聞稿指出，統計民國107年上半年「假交友詐騙」件數達1096件，其中被騙財損超過新台幣百萬元案件比例佔17.8%，研判因女性被害人往往投入越多感情，就越願意掏錢。

警方分析，鎖定男性青壯年為主的「色情應召詐財」，多以購買遊戲點數作為交付手法，損失金額以新台幣3000元至上萬元不等；但「假交友詐騙」多以放長線釣大魚手法和熟女長期聊天談心，再以結婚為前提交往，進而藉口急需用錢或投資，要求對方匯款詐騙得手，被騙金額動輒新台幣上百萬元。

刑事局表示，「假交友詐騙」開端都來自社群網站臉書上陌生男子搭訕，開啟雙方聊天話題，歹徒透過不斷讚美容貌和日夜噓寒問暖攻勢，讓被害女性對歹徒產生依賴與信任，多數被害人都是已婚婦女，她們報案時都表示「對方對我的關心，遠超過丈夫對自己的在乎」。

台南市一名52歲的女軍官因週間都必須留守部隊，僅週休二日時才返家，長時間和丈夫分隔生活、感情較淡，她在今年5月於臉書收到陌生男子私訊，對方稱讚她美貌後，兩人相加帳號為好友且相談甚歡，進而習慣到每天都聊天。

男子自稱為香港勵駿公司博彩部經理，總裁為慰勞員工，每月可輪流獲知內線消息且用人頭戶簽彩，他便遊說女軍官一起進行「穩賺不賠的投資」，並稱待兩人大撈一筆後，他將來台定居，女軍官也可考慮離婚，一起展開下半輩子的幸福富足生活。

女軍官先支付簽彩金1000美元，男子隨後稱簽中240萬元港幣彩金並傳送證明文件，要求女軍官先匯12萬元港幣稅金，同時還需替他代繳公司保證金30萬元港幣，心軟的女軍官竟拿自己保險去貸款、付費。

未料男子後來又說因洩漏彩金之事被抓，需付50萬元港幣贖金，結果女軍官前後匯出共新台幣335萬元，直到貸款一事東窗事發後，才由丈夫陪同報案，女軍官此刻才明白真正的感情是相互扶持。

警方呼籲，民眾若遇外國人士要求加臉書或通訊軟體為好友時，勿透露過多個人訊息，且交往短期就談及婚嫁或要求金錢支付等行為時，也切勿為愛昏頭而答應，可撥打反詐騙諮詢專線165進一步確認查詢。（編輯：方沛清）1070805

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