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女子騎車玩手機自撞 6歲兒未戴安全帽喪命

發稿時間：2018/08/05 22:02

最新更新：2018/08/05 22:16

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新竹縣一名蘇姓女子4日下午騎機車載著沒帶安全帽的6歲兒子出門，騎車時竟使用手機，自撞路邊電線桿，造成男童顱內嚴重出血，送醫不治，警方訊後將蘇女移送偵辦。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真　107年8月5日新竹縣一名蘇姓女子4日下午騎機車載著沒帶安全帽的6歲兒子出門，騎車時竟使用手機，自撞路邊電線桿，造成男童顱內嚴重出血，送醫不治，警方訊後將蘇女移送偵辦。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真　107年8月5日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣5日電）新竹縣蘇姓女子昨天下午騎機車載著沒帶安全帽的6歲兒子出門，竟騎車使用手機，撞上路邊電線桿，造成孩童顱內出血，送醫不治，警詢後依過失致死罪嫌將蘇女移送法辦。

新竹縣政府警察局竹北警分局昨天接獲報案，竹北市中正西路上一輛機車不慎自撞電線桿，立刻派員前往處理，騎機車的女子腦震盪、骨折，但站在機車腳踏板上的男童則因頭部重創，送醫急救仍不治。檢警今天相驗男童遺體，初步確認男童死因為顱內嚴重出血。

警方調查，蘇女昨天中午要到郵局辦事，但兒子吵著要跟，一時未能幫他準備安全帽，豈料在辦完事、返回外婆家的途中，就自撞電線桿，造成一死一傷悲劇。

男童的外婆與親戚聽聞噩耗，紛紛趕到醫院，傷心痛哭，外婆向警方表示，女兒未婚生下男童，從小由她帶大，一個多月前蘇女未經溝通就把男童接走，讓她相當不悅，未料竟發生憾事。

此外，員警在蘇女遺留於車禍現場的包包中，找到毒品與吸食器，懷疑蘇女吸毒後駕車，才會恍神自撞電線桿，但蘇女否認，供稱是因為騎車使用手機，未注意前方才會撞到電桿，至於毒品與吸食器則是同居人所有。

警方指出，目前已對蘇女採驗尿液，其餘案情還待進一步調查釐清，訊後先依過失致死罪嫌將蘇女移送偵辦。（編輯：方沛清）1070805

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