國道故障車駕駛遭撞亡 警籲勿站車道上

（中央社記者魯鋼駿新竹縣6日電）國道3號北上關西路段今天發生死亡車禍，駕駛因車輛故障下車查看，還來不及擺放故障標誌，就遭閃避不及的聯結車撞上身亡，國道警方呼籲，駕駛切勿站在車道上，確保生命安全。



國道警察第六大隊竹林分隊副分隊長周賢文受訪表示，今天上午9時25分接獲通報，國道3號北上87.4公里處外側車道有故障車，立刻派員前往排除，但員警到達現場時，故障車駕駛已遭聯結車撞擊，倒臥在中線車道，救護車到場時，駕駛已無生命跡象。



周賢文表示，遭撞的蘇姓小客車駕駛，疑因車輛故障，被迫停在外線車道，依現場狀況研判，當時蘇姓駕駛應是要下車將故障號誌擺放在車輛後方，但還來不及擺放，就已遭聯結車閃避不及撞上，肇事駕駛酒測值為0。



聯結車盧姓駕駛受訪表示，他開聯結車已10多年，平時在新竹縣寶山地區跑車，載運建材混合廢棄物，難免偶爾發生擦撞車禍，但第一次碰上那麼嚴重的事故。



盧姓駕駛向警方供稱，當時他已將車上的建材廢棄物處理完畢，空車行駛國道3號北上，但在關西路段時，一輛轎車停在外側車道，駕駛還下車站在左後方，他看到時距離已太近，閃避不及才撞上。



國道警察第六大隊竹林分隊小隊長彭志強表示，車輛若發生故障，應將車滑行到路肩，並於車輛後方100公尺處擺放故障標誌，若車上沒有故障標誌，也可用其他物品代替擺放，且人員切勿站在車道上，建議到國道路肩的圍籬外避車。



彭志強說，車輛故障或發生事故後，除了擺放故障標誌提醒後方車輛注意外，也應儘速撥打高速公路局1968客服專線，請求國道警方到場協助處理，這些動作最好能在短時間內完成，降低更嚴重事故發生。



由於稍早車禍發生後，一度傳出小客車駕駛是因為爆胎，停在路肩換胎時遭後車撞上，經國道警方調查，小客車不明原因故障，才會停在外側車道，詳細車禍發生原因，仍待調查釐清。（編輯：方沛清）1070806