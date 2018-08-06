公廁馬桶燒衛生紙致炸裂 警逮惡作劇少年

（中央社記者程啟峰高雄6日電）高雄市仁愛公園公廁馬桶今天爆裂，警方迅速傳喚涉案的薛姓男子及何姓少年到案。警方指出，何姓少年為惡作劇向薛男借打火機，在馬桶內引燃燒一團衛生紙，造成馬桶悶燒爆裂。



高雄市政府警察局鹽埕分局五福四路派出所上午10時多獲報，轄區仁愛公園一處公廁一座坐式陶瓷馬桶遭炸毀。警消趕到現場已無火煙，只見一座馬桶被炸得只剩焦黑的底座，其上碎片散落一地。



12歲的何姓少年當時倉皇從廁所跑出，35歲薛姓男子也在旁，被民眾認出。民眾表示，兩人經常出沒仁愛公園，還相約去看野台歌仔戲。



警消鑑識人員現場採證發現，廁所裡沒有爆裂物跡象，但被炸毀的馬桶旁的另座馬桶內有片燃燒過的衛生紙，懷疑是陶瓷馬桶內點燃燒衛生紙造成悶燒受熱不堪熱脹冷縮導致爆裂。



警方表示，由於薛男思覺失調症並領有手冊，也有妨害性自主前科，加上2個月前才因案被警方逮捕，警方根據目擊民眾指證特徵，很快鎖定薛男涉案，中午先將他帶回偵辦，下午再循線傳喚何姓少年到案。



何姓少年下午由家長陪同到警局，他坦承犯案，強調為惡作劇而臨時起意。他供稱，他於廁所抽取一大團捲筒衛生紙，再向薛男借用打火機點燃後丟入馬桶，將馬桶蓋上逃離現場，不知後果會這麼嚴重。



警方訊後將依公共危險、毀損及社會秩序維護法妨害安寧等罪嫌送辦，並將分別責請學校及社政單位訓誡犯嫌。警方同時將調查結果知會公務單位，供作求償依據。(編輯：吳佳穎/李亨山)1070806