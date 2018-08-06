台大校長假處分案開庭 兩造激辯

台北高等行政法院6日針對台大校長遴選假處分案召開準備程序庭，台大部分學代在場外拉布條呼口號，希望教育部盡快給台大一名校長，不要影響學生權益。中央社記者徐肇昌攝 107年8月6日

（中央社記者王揚宇台北6日電）台大校長遴選案，3名台大碩、博士生向台北高等行政法院聲請定暫時狀態假處分；北高行今天開庭，雙方激辯，法官請聲請人具狀說明將來提行政訴訟的標的等，也諭知本案候核辦。



這起定暫時狀態假處分聲請案，主要是王姓等3名台大碩、博士學生希望透過司法，讓國立台灣大學校長當選人管中閔在行政爭訟確定前，暫時擔任校長。



王姓學生等人主張，台大到現在已經400多天沒有正式校長，讓他們的學歷價值受損，也影響台大的國際能見度及企業捐款；希望法官速下決定，先命教育部即刻按台大校長遴選委員會在1月的遴選結果任命校長，迅速解決紛爭。



王姓學生的律師則認為，學生受教權無法用金錢衡量，本件聲請人和校方成立行政契約，沒有校長，構成不完全給付，而且開學日將近，有急迫危險。



教育部委任的律師則表示，聲請定暫時狀態假處分要符合行政訴訟法相關規定，而教育部5月4日的函，是依其法定權責做出解釋，屬內部職務指示，不是行政處分；聲請人非利害關係人，而且也未造成台大有重大損害及急迫危險，希望臺北高等行政法院駁回聲請。



此外，聲請人希望法院傳喚台大高層出庭作證，證明台大在校長不確定的情況下，有各單位人心惶惶等情況；教育部委任律師則說，不須傳喚，因為依據台大相關組織規定，由職務代理人代執行職權；法官則說，合議庭會再研究。



法官也請聲請人具狀補陳，關於已提課予義務訴願，將來提起行政訴訟的聲明、標的、類型等，及法律有無賦予台大學生請求教育部作成聘任處分的請求權等。



在今天下午開庭前，台大部分學生代表也到場聲援，他們希望教育部盡速聘任台大遴選委員會合法所選出的校長，並全面檢討這次事件的過失，還給大學一個最單純的學習環境。（編輯：梁君棣）1070806