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北市女嬰猝死 2保母涉業務過失致死遭起訴

發稿時間：2018/08/06 19:06

最新更新：2018/08/06 19:06

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（中央社記者王揚宇台北6日電）北市一名3個多月大的女嬰猝死，家屬質疑洪姓、張姓保母照顧不周提告；台北地檢署偵辦後認定，洪、張涉有延誤發現並送醫的過失，今天依業務過失致死罪嫌起訴。

起訴書指出，洪女、張女均有保母證，他們在去年8月1日受女嬰父母委託，擔任女嬰的保母。

去年9月13日早上9時15分許，洪女將女嬰抱至主臥室床上睡覺後，獨留女嬰在房內，也未隨時查看女嬰睡眠情形是否異常，洪在10時17分騎車外出購物，14分鐘後才返家。

洪女在同日10時44分發現女嬰嘴唇發紫而無心跳呼吸，緊急撥打119報案，洪、張2人依救護人員電話指示，對女嬰進行CPR並緊急送醫，不過女嬰在9月22日晚間，因出生後肺泡充氣不全併發間質性肺炎、支氣管炎致呼吸衰竭死亡。

根據法務部法醫研究所解剖結果發現，女嬰喉頭有少量血水，喉溝區也混有少量奶水存留，不能排除2名保母為女嬰施作CPR時，導致女嬰有溢奶的情形，若病毒感染時，有併發肺炎可能。但台大醫院則有不同鑑定結果，認為無法證明因溢奶而誘發肺炎。

檢方偵辦後認為，洪女、張女2人均為專業保母，女嬰僅3個多月大，需有人隨時在旁照顧，而且女嬰已有翻身能力，應在女嬰睡覺時，適時近距離查看照料，避免發生危險，但他們卻獨留女嬰在臥房，有延誤發現並送醫的過失，導致女嬰死亡，因此依業務過失致死罪嫌起訴2人。（編輯：方沛清）1070806

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