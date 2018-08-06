玖壹壹團員洋蔥車窗被砸 警鎖定對象追緝

玖壹壹團員洋蔥愛車停放在台中市七期百貨商圈附近，卻發生車窗遭砸破，車上肩包內現金及證件被偷；台中市警方6日表示，竊賊使用疑似鈍器砸破車窗，前後做案時間不到5秒，已鎖定一名慣竊，全力追緝中。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 107年8月6日

（中央社記者郝雪卿台中6日電）玖壹壹團員洋蔥愛車停放在台中市七期百貨商圈附近，卻發生車窗遭砸破，車上肩包內現金及證件被偷，台中市警方今天表示，已鎖定一名慣竊，全力追緝中。



警方調查指出，洋蔥昨天下午將車子停放在距離七期百貨商圈附近的路旁，前後不到1小時回來準備開車時，發現駕駛座的車窗被砸破，整車玻璃被掀下丟棄在路旁，除了行車紀錄器外，還有放在副駕駛座上的肩包內現金新台幣400元、身分證及信用卡都被偷走。



洋蔥在案發後除向警方報案外，並在個人IG限時動態貼出自己愛車被竊影片，還說「抓到一定要揍」等語。警方表示，剛開始接獲報案時並不知洋蔥的身分，不管被害人是誰，警方一定會追查到底。



偵辦的台中市警察局第六分局市政派出所指出，案發後警方隨即出動鑑識人員到場採證，同時調閱附近大樓及店家相關監視器過濾發現，竊賊使用疑似鈍器砸破車窗，前後做案時間不到5秒，得手後隨即騎機車逃離現場，初步查出做案者是名慣竊，但因這名慣竊居無定所，正全力追緝中。（編輯：卞金峰）1070806