彭佳嶼外海漁船擦撞 船長控肇逃

基隆籍漁船「滿瑞富6號」6日凌晨在彭佳嶼外海遭一艘漁船撞擊，右舷艏破了大洞。船長說，對方肇事後駛離現場，由於遭撞擊後燈具全部熄滅，無法看清楚船名。中央社記者王朝鈺攝 107年8月6日

（中央社記者王朝鈺基隆市6日電）基隆籍漁船「滿瑞富6號」今天凌晨在彭佳嶼外海遭一艘漁船撞擊，對方隨即離開現場，期間由於燈具全都熄滅，無法看清對方船名，經漁會協助調查在萬里的一艘漁船上找到疑似遭撞時的船身碎片。



陸籍船員趙立良說，「滿瑞富6號」1日從正濱漁港出港捕撈透抽、章魚，今天凌晨3時許正在彭佳嶼東北方20浬處往西行拖網，一艘漁船從南方朝東北方逼近，他趕緊叫醒船長，船長見狀立刻往左轉，但仍遭對方撞擊右舷艏。



「滿瑞富6號」上午10時許返抵正濱漁港，右舷艏破了個大洞，船長王阿池說，跑船10多年來第1次撞船，當時因為拖網速度很慢，遭撞擊後船上燈光全都熄滅，看不見對方船名，對方隨即駛離現場，所幸船員沒有受傷。



基隆區漁會總幹事陳文欽表示，漁會接獲通報後，立刻請海巡署協助留意新北市金山到貢寮一帶進港漁船是否有船身受損，發現一艘靠泊在萬里的漁船船身相同位置疑似遭撞擊損壞。



船東指出，經前往萬里了解後，在對方船上找到4片碎片中有2片屬於「滿瑞富6號」船身，懷疑就是撞擊的船隻，將交由相關單位鑑定以釐清案情，粗估維修費用需要約新台幣60萬元，若加上6名船員薪資及未能出港損失，估計達80萬元。（編輯：方沛清）1070806