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黨產會決議認定 救國團為國民黨附隨組織

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開槍殺死兄弟檔 男判無期徒刑定讞

發稿時間：2018/08/07 11:12

最新更新：2018/08/07 11:12

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（中央社記者蕭博文台北7日電）新北市土城區一家汽車旅館103年發生槍擊案，林姓男子與同夥持刀槍攻擊黃姓兄弟等人，造成黃姓兄弟喪命。最高法院今天依殺人罪，判處開槍的林男無期徒刑定讞。

判決書指出，林姓男子與黃姓兄弟有口角嫌隙，導致黃姓兄弟不滿。民國103年8月7日，林男與友人共7人前往一家汽車旅館飲酒、唱歌，翌日凌晨黃姓兄弟與友人共5人前往汽車旅館找林男理論。

林姓男子得知黃姓兄弟前來理論，先在房內分配刀槍。黃姓兄弟等人進房後，林男懷疑對方攜帶武器，朝天花板開槍示警喝令趴下。

林姓男子見黃姓兄弟等人不肯就範，持槍朝黃姓兄弟等5人開槍，其餘同夥分持牛肉刀、西瓜刀攻擊，造成黃姓兄弟死亡，其餘3人受傷。

新北地方法院一審時，判林姓男子19年徒刑，台灣高等法院二審改判無期徒刑，更一審又改為15年徒刑，更二審則判無期徒刑，褫奪公權終身。

更二審合議庭考量，林姓男子持火力強大的改造步槍朝黃姓兄弟射擊，惡性深重，又使親兄弟同時死亡，對被害人家屬造成莫大傷痛。

合議庭認為，本案非林姓男子主動尋仇，也無預備殺人計畫，因誤判黃姓兄弟等人持有武器而失控開槍，若處以極刑，或許可以消減被害人家屬心中怨恨，但仍難慰內心悲痛，反之如給林男生機，或可以其餘生彌補被害人家屬，尚無與世永久隔絕的必要。

案經上訴，最高法院維持更二審的無期徒刑定讞。（編輯：李錫璋）1070807

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