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桃猿簽新洋投捍力克 猥褻姪女認罪過往惹議

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綠燈直行撞上左轉車 酒駕女：昨晚喝的

發稿時間：2018/08/07 12:13

最新更新：2018/08/07 13:26

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苗栗市國華路、橫車路口7日發生車禍，34歲黃姓女子駕駛小轎車綠燈直行，撞上8旬老翁駕駛的左轉廂型車，老翁受傷送醫，員警現場對黃女實施酒測，酒測值0.53mg/L，黃女立即坦承「昨晚有喝」。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真　107年8月7日苗栗市國華路、橫車路口7日發生車禍，34歲黃姓女子駕駛小轎車綠燈直行，撞上8旬老翁駕駛的左轉廂型車，老翁受傷送醫，員警現場對黃女實施酒測，酒測值0.53mg/L，黃女立即坦承「昨晚有喝」。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真　107年8月7日

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗市國華路、橫車路口今天發生車禍事故，一輛綠燈直行小轎車撞上由8旬老翁駕駛的左轉廂型車，老翁受傷送醫，員警到場處理發現小轎車女駕駛酒測值0.53mg/L，她坦承「昨晚有喝」。

這起車禍發生在上午近9時，路口監視器清楚拍下羅姓老翁駕駛廂型車，自苗栗市國華路左轉橫車路時，遭國華路北向車道直行的自小客車攔腰撞擊，廂型車前方擋風玻璃正片脫落，老翁瞬間被甩出車外，頭部有明顯撕裂傷。

警消獲報趕往現場前，有熱心民眾替倒臥地上的老翁撐傘，遮擋炙熱陽光，救護人員隨後將他送往衛福部苗栗醫院救治，暫無生命危險，觀察治療中。

車禍發生後，小轎車失控撞上右側人行道路樹，並波及一輛停放路邊車輛，車頭嚴重損毀，兩顆安全氣囊爆開，駕駛黃姓女子（34歲）幸運未受傷，她向警方表示，自己直行，燈號是綠燈，上午趕著上班「根本不曉得對方從哪裡竄出來」。

員警現場對黃女實施酒測，酒測值0.53mg/L，黃女立即坦承「昨晚有喝酒」。

警方對老翁抽血檢測未發現酒精反應，將進一步釐清事故原因及雙方肇事責任。（編輯：李錫璋）1070807

苗栗市國華路、橫車路口7日發生車禍，一輛綠燈直行小轎車撞上由8旬老翁駕駛的左轉廂型車，造成老翁受傷送醫。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　107年8月7日苗栗市國華路、橫車路口7日發生車禍，一輛綠燈直行小轎車撞上由8旬老翁駕駛的左轉廂型車，造成老翁受傷送醫。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　107年8月7日
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