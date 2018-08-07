印尼龍目島強震 消防署特搜隊待命馳援

印尼龍目島5日發生芮氏規模7強震，造成死傷慘重。消防署7日表示，特種搜救隊已集結40名搜救隊員及3隻搜救犬待命，隨時配合外交部徵召出發救援，盡力搶救地震受困災民。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年8月7日

（中央社記者黃麗芸台北7日電）印尼龍目島5日發生芮氏規模7強震，造成死傷慘重。消防署今天表示，已做好隨時救災準備，特種搜救隊已集結40名搜救隊員及3隻搜救犬待命，只要接獲外交部指示，隨即馳援。



印尼度假勝地龍目島（Lombok Island）和峇里島（Bali）5日晚間7時46分遭到規模7強震襲擊，造城多處建築物倒塌，死傷慘重，罹難人數約142人，疏散遊客逾2000多人，目前仍持續搜救。



對此，外交部今天表示，已規劃提供印尼賑災捐款，相關細節仍在研議中；同時，目前在龍目島有15名台灣自由行旅客，其中12人將於今、明兩天陸續回台，另外3名尚未決定返台時間。



消防署也發布新聞稿指出，印尼地震發生後，內政部立即指示消防署及各地方政府消防局做好隨時前往救災準備。



其中，消防署特種搜救隊曾多次奉派代表台灣執行國際人道救援任務，成效良好。



消防署表示，特種搜救隊目前已集結搜救隊員40名、搜救犬3隻，以協助災害現場人命搜救；同時點檢各項震災救援器材，包括生命偵測器材組，內含影音、聲納及最新一代生命偵測雷達、破壞油壓器材組等，隨時待命配合外交部徵召出發救援，盡力搶救地震受困災民。（編輯：李錫璋）1070807