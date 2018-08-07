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桃猿簽新洋投捍力克 猥褻姪女認罪過往惹議

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通緝犯國姓山區製毒 檢警逮捕並羈押禁見

發稿時間：2018/08/07 12:20

最新更新：2018/08/07 13:06

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遭通緝的鄧姓男子在南投縣國姓鄉山區種大麻，南投檢警6日查獲511株大麻、種子、乾燥大麻葉及花等證物，訊後聲押鄧男獲准，檢方7日陳列證物及說明緝毒成果。（南投地檢署提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 107年8月7日遭通緝的鄧姓男子在南投縣國姓鄉山區種大麻，南投檢警6日查獲511株大麻、種子、乾燥大麻葉及花等證物，訊後聲押鄧男獲准，檢方7日陳列證物及說明緝毒成果。（南投地檢署提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 107年8月7日

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）因製毒被判刑確定的鄧姓男子遭通緝，重操舊業在南投縣國姓鄉偏僻山區種大麻，南投檢警查獲511株大麻、種子、乾燥大麻葉及花等證物，並拘提鄧男到案，訊後聲押禁見獲准。

南投檢警5月偵辦一件施用大麻毒品案，溯源追查毒品上游，發現大麻來自一名製毒被法院判刑5年確定並遭通緝的鄧姓男子，南投地方檢察署指揮南投縣警察局埔里分局、刑事警察局中部打擊犯罪中心追查，確認鄧男在國姓鄉山區搭建鐵皮屋藏匿並在屋外種大麻。

南投地檢署主任檢察官吳怡盈今天說，鄧男因製造大麻毒品被判刑確定，未到案執行遭通緝，還在國姓山區重操舊業，種植大麻待成熟採收後乾燥製成毒品，專案小組昨天動員60名警力前往山區搜索，拘提鄧男到案。

吳怡盈說，現場扣得511株大麻植株、371.84公克大麻種子、175.58公克乾燥大麻葉及花、研磨器、電子磅秤、溫度計、裝大麻乾燥成品容器、挖土工具、肥料、農藥、農藥噴霧器、風乾繩、衣架、燈盤、煙草保濕袋、計時器等製造大麻毒品工具。

吳怡盈表示，經檢察官張鈞翔訊問後，認為鄧男涉犯毒品危害防制條例第4條第2項製造第二級毒品大麻罪嫌，屬最輕本刑7年以上有期徒刑重罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡事實及勾串證人之虞，向南投地方法院聲請羈押禁見，法院昨天深夜裁准。

吳怡盈說，積極執行安居緝毒專案，指揮南投縣警察局埔里分局、刑事局中打中心偵六大隊、保三總隊刑事警察大隊、台北市警察局刑事警察大隊、嘉義市警察局刑事警察大隊、台南市警察局第一分局等司法警察機關，順利破獲製造大麻毒品工廠。（編輯：翁翠萍）1070807

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