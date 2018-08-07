再審無期徒刑變無罪 林金貴與親友慶勝訴

男子林金貴（前右）被控槍殺計程車司機被判無期徒刑入監9年餘，經台灣冤獄平反協會提起再審獲准，106年4月獲釋，高雄高分院7日改判無罪。林金貴聆判後喜極而泣，並與胞姊林玉芳（前左）等人在庭外慶祝勝訴。中央社記者程啟峰高雄攝 107年8月7日

（中央社記者程啟峰高雄7日電）林金貴被控槍殺計程車司機被判無期徒刑入監9年餘，經台灣冤獄平反協會提起再審獲准，去年4月獲釋，高雄高分院今天改判無罪。林金貴聆判後喜極而泣並與親友在庭外慶祝勝訴。



林金貴今天上午由胞姊林玉芳、律師、台灣冤獄平反協會、台灣人權促進會南部辦公室、阿貴加油志工團等人陪同到高雄高分院聆判。



高雄高分院改判無罪，林金貴聆判後與隨行聲援的親友及人權團體在庭外拉起布條召開記者會歡慶勝訴，林玉芳及現場聲援人士陸續向林金貴獻上太陽花並擁抱，恭喜林金貴獲得「平反」。



林金貴當場喜極而泣，加上天氣炎熱，臉上分不清汗水或是淚水，他一面拭淚一面說，「真的不知何說起，謝謝大家幫忙」；一旁的林玉芳也感慨萬千，不禁落淚。



面對這個遲來的正義，擔任林金貴辯護律師的台灣冤獄平反協會理事長葉建廷大表欣慰，他表示，經過14個月的審理，感謝高雄高分院宣判林金貴無罪，如果說去年的停止刑罰是將自由還給林金貴，那麼今天的無罪宣判更是將清白還給林金貴，10年冤屈終獲平反，意義重大。



葉建廷說，「一方有冤，八方相援」，雖然林金貴一路走來有點坎坷，但一路上遇到許多貴人相助，家人也不離不棄的力挺，如今才得以平反，感謝林大姊林玉芳不辭勞苦、翻箱倒櫃找出的本案重審的關鍵證據「林金貴半身照」，也感謝司法還林金貴一個清白。



台灣人權促進會執行委員李奇芳表示，林金貴被關押的3116天間，救援團隊曾兩次提起再審，直至2017年4月18日經台灣高等法院高雄分院裁定再審並停止刑罰執行，林金貴終於步出台南監獄重獲自由。（編輯：陳政偉/孫承武）1070807



