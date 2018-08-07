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司改第二次半年報告 蔡清祥提6大工作

發稿時間：2018/08/07 15:59

最新更新：2018/08/07 15:59

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（中央社記者蕭博文台北7日電）行政院、司法院、法務部今天舉行司法改革第二次半年進度報告記者會，法務部長蔡清祥細數過去半年10大改革項目，並表示將推動檢察權引入人民監督機制等6大工作。

司法改革國是會議總結會議106年8月12日召開，迄今將屆滿一年。蔡清祥、司法院秘書長呂太郎、行政院政務委員羅秉成今天在廉政署舉行記者會，提出國是會議後的第二次半年進度報告。

蔡清祥表示，過去半年已完成10項改革，包括去法院化、公開起訴書制度的法制化作業，並為提升檢察體系效能設立審查中心，專責處理犯罪嫌疑不足的案件，另優先改革不起訴書的用語，不再使用艱深難懂文字。

蔡清祥說，基層檢察官票選一審主任檢察官與一、二審檢察官輪調制度已上路，新制定的國際刑事司法互助法可望遏止跨境犯罪、完善洗錢防制，此外也已修正公職人員利益衝突迴避法。

他還表示，已提案增訂餽贈罪、影響力交易罪，完善反貪腐法制，並制定財團法人法，可望提升台灣國際洗錢防制的評鑑成績，另修正羈押法、監獄行刑法，建立受刑人對假釋審查等處分的救濟途徑，也完成加強犯罪被害人保護方案修正案。

展望未來半年，蔡清祥提出6大工作。他說，目前簽結的法律依據位階不足，將修正刑事訴訟法，讓行政簽結法律化，另修正律師法落實懲戒淘汰、整合公私部門吹哨者保護法草案。

蔡清祥指出，未來將推動檢察權引入人民監督機制，成立人民檢察審查會，審查無被害人等不起訴案件；此外，毒品防制基金會將於明年正式上路，以新台幣3.6億元經費投入解決少年毒品、強化社區家庭反毒知能等項目。

蔡清祥表示，將持續依循人權保障、追求公義及維護社會安全的理念推動司改。（編輯：方沛清）1070807

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