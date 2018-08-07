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北檢調查統促黨 張安樂：未收陸資金

發稿時間：2018/08/07 16:07

最新更新：2018/08/07 16:24

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台北地檢署調查中華統一促進黨資金及有無違反組織犯罪條例等案，辦案人員7日到統促黨辦公室等處搜索，釐清案情，統促黨總裁「白狼」張安樂下午親自出面回應。中央社記者謝佳璋攝　107年8月7日台北地檢署調查中華統一促進黨資金及有無違反組織犯罪條例等案，辦案人員7日到統促黨辦公室等處搜索，釐清案情，統促黨總裁「白狼」張安樂下午親自出面回應。中央社記者謝佳璋攝　107年8月7日

（中央社記者黃麗芸台北7日電）台北地檢署調查統促黨資金及有無涉及違反組織犯罪條例等案，今天派員進行搜索。統促黨總裁張安樂表示，絕未收取中國大陸資金，9日約談時會說清楚，要起訴就直接起訴他吧。

北檢查此案，曾在7月20日傳訊統促黨總裁張安樂之子張瑋，訊後請回。張瑋當時受訪時說，很納悶為何會被調查組織犯罪，「我覺得是政治問題，不是司法問題」，前陣子才知道因為組織犯罪遭到檢察官調查，感覺很納悶。

中華統一促進黨總裁張安樂下午到黨部關切遭搜索狀況，他接受媒體聯訪時表示，絕對沒有收取中國大陸或共產黨的資金，否則統促黨不會是現今如此寒酸的規模，且自己的錢並未來自任何一個政府。

張安樂表示，對於被搜索感到很無奈，包括他的兒媳婦和秘書等人今天也都被搜索，自己的手機、存摺、筆記本和平板電腦，以及兒子張瑋開設的旅行社支票都被檢方人員帶走。

他指出，北檢9日下午2時將約談他，自己會親自面對說明清楚，並說要起訴就直接起訴他吧，不要傷及無辜。

到場關心的新黨發言人王炳忠也受訪表示，在台灣一個自詡民主自由的社會，竟對合法登記政黨進行迫害，若要質疑資金來源，就必須拿出真憑實據和進行合法程序。（編輯：李亨山）1070807

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