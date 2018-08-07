北檢調查統促黨 張安樂：未收陸資金

台北地檢署調查中華統一促進黨資金及有無違反組織犯罪條例等案，辦案人員7日到統促黨辦公室等處搜索，釐清案情，統促黨總裁「白狼」張安樂下午親自出面回應。中央社記者謝佳璋攝 107年8月7日

（中央社記者黃麗芸台北7日電）台北地檢署調查統促黨資金及有無涉及違反組織犯罪條例等案，今天派員進行搜索。統促黨總裁張安樂表示，絕未收取中國大陸資金，9日約談時會說清楚，要起訴就直接起訴他吧。



北檢查此案，曾在7月20日傳訊統促黨總裁張安樂之子張瑋，訊後請回。張瑋當時受訪時說，很納悶為何會被調查組織犯罪，「我覺得是政治問題，不是司法問題」，前陣子才知道因為組織犯罪遭到檢察官調查，感覺很納悶。



中華統一促進黨總裁張安樂下午到黨部關切遭搜索狀況，他接受媒體聯訪時表示，絕對沒有收取中國大陸或共產黨的資金，否則統促黨不會是現今如此寒酸的規模，且自己的錢並未來自任何一個政府。



張安樂表示，對於被搜索感到很無奈，包括他的兒媳婦和秘書等人今天也都被搜索，自己的手機、存摺、筆記本和平板電腦，以及兒子張瑋開設的旅行社支票都被檢方人員帶走。



他指出，北檢9日下午2時將約談他，自己會親自面對說明清楚，並說要起訴就直接起訴他吧，不要傷及無辜。



到場關心的新黨發言人王炳忠也受訪表示，在台灣一個自詡民主自由的社會，竟對合法登記政黨進行迫害，若要質疑資金來源，就必須拿出真憑實據和進行合法程序。（編輯：李亨山）1070807