/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 指考放榜與神同行陳文成侯布雄
>rss

司改將週歲 羅秉成：精進落實司法官汰劣

發稿時間：2018/08/07 16:19

最新更新：2018/08/07 16:26

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
行政院、司法院及法務部7日在廉政署召開「司法改革第二次半年進度報告記者會」，司法院秘書長呂太郎（左起）、行政院政務委員羅秉成與法務部長蔡清祥出席報告。中央社記者施宗暉攝　107年8月7日行政院、司法院及法務部7日在廉政署召開「司法改革第二次半年進度報告記者會」，司法院秘書長呂太郎（左起）、行政院政務委員羅秉成與法務部長蔡清祥出席報告。中央社記者施宗暉攝　107年8月7日

（中央社記者蕭博文台北7日電）行政院政務委員羅秉成今天說，司法官擇優汰劣是重要的工作，包括前花蓮地檢署檢察官林俊佑案、士林地方法院法官陳梅欽案，院部都迅速有效回應人民期待，期勉繼續精進。

司法改革國是會議總結會議106年8月12日召開，迄今將屆滿一年。法務部長蔡清祥、司法院秘書長呂太郎、羅秉成今天在廉政署舉行記者會，提出國是會議後的第二次半年進度報告。

羅秉成表示，國民參與審判、訴訟金字塔化、憲法訴訟是新司改3法，但人民最關切的還包括司法官淘汰，包括林俊佑、陳梅欽案，法務部與司法院都在現有的法律上迅速有效地處理，期望繼續精進落實。

羅秉成說，司改跨院又跨部會，除司法院、法務部，行政院各部會過去半年也完成不少改革工作，包括內政部警政署持續改革指認程序。

他說，林金貴被控槍殺計程車司機被判無期徒刑入監9年餘，今天再審獲判無罪，正是典型指認錯誤所造成的冤案，未來將由非案件偵辦人員辦理指認作業，並使用最新、最清晰照片，降低指認人遭誘導及誤認的風險。

羅秉成表示，這半年衛生福利部也展開高風險族群關懷及追蹤介入機制，蒐集部落飲酒狀況、飲酒危害情形，希望能從源頭改善酒駕案件量太多的現象，除照顧原住民健康，也能減輕監獄負擔，是一項減量工程。

未來半年規劃作為部分，羅秉成指出8大工作重點，包括內政部研修政治獻金法與警察法，教育部推動校園修復式正義，勞動部提升通譯人員語言能力，衛福部持續推動新世代反毒戒毒策略等。

羅秉成說，相較於稅改、年改，司改錯綜複雜既深且廣，必須透過法案的基礎工程改變司法體質，司改難以立竿見影的原因在於法治國家需要完成法律作業，但相信未來2年左右待法案上路，司法面貌將煥然一新。（編輯：方沛清）1070807

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
廣島原爆73週年

廣島原爆73週年

一週重要新聞影像回顧（0729-0804）

一週重要新聞影像回顧（0729-0804）

阿帕契成軍典禮

阿帕契成軍典禮

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
廣島原爆73週年
廣島原爆73週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP