司改將週歲 羅秉成：精進落實司法官汰劣

行政院、司法院及法務部7日在廉政署召開「司法改革第二次半年進度報告記者會」，司法院秘書長呂太郎（左起）、行政院政務委員羅秉成與法務部長蔡清祥出席報告。中央社記者施宗暉攝 107年8月7日

（中央社記者蕭博文台北7日電）行政院政務委員羅秉成今天說，司法官擇優汰劣是重要的工作，包括前花蓮地檢署檢察官林俊佑案、士林地方法院法官陳梅欽案，院部都迅速有效回應人民期待，期勉繼續精進。



司法改革國是會議總結會議106年8月12日召開，迄今將屆滿一年。法務部長蔡清祥、司法院秘書長呂太郎、羅秉成今天在廉政署舉行記者會，提出國是會議後的第二次半年進度報告。



羅秉成表示，國民參與審判、訴訟金字塔化、憲法訴訟是新司改3法，但人民最關切的還包括司法官淘汰，包括林俊佑、陳梅欽案，法務部與司法院都在現有的法律上迅速有效地處理，期望繼續精進落實。



羅秉成說，司改跨院又跨部會，除司法院、法務部，行政院各部會過去半年也完成不少改革工作，包括內政部警政署持續改革指認程序。



他說，林金貴被控槍殺計程車司機被判無期徒刑入監9年餘，今天再審獲判無罪，正是典型指認錯誤所造成的冤案，未來將由非案件偵辦人員辦理指認作業，並使用最新、最清晰照片，降低指認人遭誘導及誤認的風險。



羅秉成表示，這半年衛生福利部也展開高風險族群關懷及追蹤介入機制，蒐集部落飲酒狀況、飲酒危害情形，希望能從源頭改善酒駕案件量太多的現象，除照顧原住民健康，也能減輕監獄負擔，是一項減量工程。



未來半年規劃作為部分，羅秉成指出8大工作重點，包括內政部研修政治獻金法與警察法，教育部推動校園修復式正義，勞動部提升通譯人員語言能力，衛福部持續推動新世代反毒戒毒策略等。



羅秉成說，相較於稅改、年改，司改錯綜複雜既深且廣，必須透過法案的基礎工程改變司法體質，司改難以立竿見影的原因在於法治國家需要完成法律作業，但相信未來2年左右待法案上路，司法面貌將煥然一新。（編輯：方沛清）1070807