安居緝毒熱點清樓 北市警逮毒品通緝犯

台北市警察局萬華分局持續執行「安居緝毒專案」，6日晚間率隊清查轄內昆明街社區大樓日租套房，現場逮獲毒品通緝犯左姓男子（右），並起獲毒品等證物，全案詢後移送台北地檢署偵辦。（台北市萬華分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年8月7日

（中央社記者黃麗芸台北7日電）台北市警察局萬華分局持續執行「安居緝毒專案」，昨晚率隊清查轄內昆明街社區大樓日租套房，現場逮獲毒品通緝犯左姓男子，並起獲毒品安非他命，全案移送法辦。



萬華分局今天舉行破案記者會表示，配合「安居緝毒專案」，針對轄內曾遭檢舉或查獲毒品大樓、出租公寓等日租套房，有可能成為毒犯藏匿熱點處，建立相關清冊，今年初迄今已建立清樓目標39處，已執行宣導及查緝30處。



為執行掃蕩隱身社區大樓的毒販，萬華分局副分局長楊蕭錫昨天親自率員，包括有萬華分局分局防治組、漢中街派出所、桂林路派出所及武昌街派出所等11名警力，共同執行清樓專案。



警方表示，昨晚7時35分許進行清查昆明街社區大樓日租套房時，當場逮獲因毒品案而被台北地方法院通緝的41歲左男。



同時，現場蒐證也在房內起獲安非他命0.9公克、吸食器1組、磅秤2台等證物；全案詢後移送台北地檢署偵辦。



萬華分局表示，今年執行清樓專案，共計查獲2名通緝犯和1件毒品案，都是依據曾遭檢舉及查獲毒品熱點分析，鎖定毒品熱區加強向上查緝溯源，結合社區大樓建立友善通報網絡，發揮安居緝毒專案最大成效。（編輯：李錫璋）1070807