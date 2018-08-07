國民法官制度 呂太郎：符合民眾期待

行政院、司法院及法務部7日在廉政署召開「司法改革第二次半年進度報告記者會」，司法院秘書長呂太郎（左起）、行政院政務委員羅秉成與法務部長蔡清祥出席報告。中央社記者施宗暉攝 107年8月7日

（中央社記者蕭博文台北7日電）司法院秘書長呂太郎今天表示，政大選研中心調查與司法院出口民調都顯示，國民法官與職業法官一起討論、共同審判的制度符合民眾期待。



司法改革國是會議總結會議106年8月12日召開，迄今將屆滿一年。法務部長蔡清祥、呂太郎、行政院政務委員羅秉成今天在廉政署舉行記者會，提出國是會議後的第二次半年進度報告。



呂太郎表示，迄今已有21所法院辦理國民法官模擬法庭，共計841位民眾到場參與，其中選出173名國民法官，另有110名影子團國民法官。



呂太郎指出，政治大學選舉研究中心調查結果顯示，80.5%網路受訪者認為，讓法官與民眾共同參與審判會讓民眾更敢說出自己的想法，93.6%網路受訪者則支持法官與民眾共同決定，選擇由民眾決定的不到一成。



司法院在模擬法庭現場進行的出口民調則顯示，超過8成參與國民法官的民眾認為法官應在場參與國民的討論，超過7成參與民眾認為合審合判是最理想的方式。



呂太郎說，從上述調查報告可知，國民法官與職業法官一起討論、共同審判的制度符合民眾期待。



呂太郎還指出，選研中心調查顯示，民眾認為國民參與刑事審判制度好處包括避免黑箱作業、司法不公的疑慮，以及讓人民更了解審判與判決、判決結果會更貼近民意，與司法院的出口民調相符，顯現國民法官制度可以達成國民期待。



回顧過去半年改革成效，呂太郎說，已完成憲法訴訟法、國民參與刑事審判法等重要法律修正草案，與社會對話方面，推動裁判書簡化及通俗化，負責推廣法律常識的司法院LINE官方帳號好友人數已超過1萬6000人。



呂太郎指出，未來半年將積極推動修正草案的修法工作，並研擬商業事件審理法草案、研議刑事案件量刑標準法制化、研修刑事程序規定、研商制定調解基本法、研修少年事件處理法。（編輯：張銘坤）1070807