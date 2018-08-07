茶盤工作室傳槍響 疑債務糾紛兩嫌被逮

（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市一名從事茶盤買賣的曾姓男子昨天凌晨在工作室與友人泡茶聊天時，工作室店面突遭人持槍射擊。警方獲報後循線查獲疑似與曾男有債務糾紛的林姓男子，偵訊後移送檢方偵辦。



台南市政府警察局善化分局今天宣布破案時指出，警方接獲被害人報案後前往位於安定區的案發現場附近調查時，曾發現一輛自小客車有可疑之處，攔查車上的林姓、王姓兩名男子後，初步未發現異狀，抄錄資料後讓兩人離去。



警方指出，經調閱案發現場附近的監視器畫面進行比對後，發現林、王兩人涉嫌重大；再將錄影畫面給被害人看，被害人表示與林男有債務糾紛。專案小組隨後前往至林男位於仁德區的住處查訪，林男才坦承犯案，並拿出改造手槍一把及彈匣一個。王男也於隨後在警方策動下到案說明。



警方指出，林男疑似與被害人有債務糾紛，雙方間曾有多次不愉快。林男在昨天凌晨一時許開車到安定區，將車子停在被害人工作室附近，隨後持槍走到店前，朝鐵捲門連開4槍。林男事後又回到現場想把彈殼撿走，遇上警方攔查，但辯稱是路不熟的過路人，便離開現場。



警方指出，林、王兩人涉殺人未遂罪嫌及槍砲彈藥刀械管制條例，偵訊後移送台南地檢署偵辦。林男因涉嫌重大，已遭檢察官聲請羈押。（編輯：李亨山）1070807