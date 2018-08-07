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曾抓毒蟲獲表揚 盡職女警追違規遭撞骨折

發稿時間：2018/08/07 19:07

最新更新：2018/08/07 19:07

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（中央社記者蕭博陽彰化縣7日電）彰化縣一名吳姓女警今天騎警用機車追違規機車騎士，通過路口與一輛轎車碰撞造成右腳嚴重骨折；根據資料，盡職的吳警也曾凌晨巡邏追捕到毒品犯，登上分局榮譽榜並獲表揚。

彰化縣警察局和美分局和美派出所22歲吳姓女警員今天騎乘警用機車巡邏，見一輛機車違規闖紅燈便加速準備攔查，追逐經和美鎮彰美路五段與道周路、孝德路三叉路口，與一輛轎車發生碰撞，造成吳姓女警頭部受傷、右腳開放性骨折，緊急送醫手術。

根據路口監視器，違規機車行駛道周路內車道，用很快速度左轉孝德路，女警與同僚緊追，也從外車道切進路口左轉，後方內、外車道都有其他汽車，路況驚險，通過路口後，與59歲張姓男子沿彰美路五段東往西直行駕駛的自小客車發生碰撞，違規騎士則僥倖避開。

女警遭撞拋飛高數公尺落地，腦部受衝擊導致一度昏迷，同僚趕緊通報救護，附近居民聽到撞擊聲也外出查看，並撐傘為女警遮陽，不久後由救護車送醫，女警到院恢復意識能說話，但右腳開放性骨折傷勢較嚴重，截至傍晚仍在手術室。

和美分局表示，吳姓女警上午11時騎警用機車執勤巡邏，發現一輛機車違規闖紅燈，立即開啟警鳴器、警示燈緊追多個路口要攔查，在道周路左轉孝德路口發生碰撞事故；這處路口不須兩段式左轉，雙向都為綠燈。

分局同僚表示，吳姓女警很有正義感，做事盡職認真；根據縣警局員警好人好事摘報表，警專33期的吳警民國105年12月8日凌晨巡邏，發現一輛可疑轎車，但車輛未配合攔查並加速駛離，通知警網圍捕進而查獲毒品案，獲分局刊登榮譽榜並公開表揚。（編輯：李亨山）1070807

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