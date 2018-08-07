夫妻檔涉詐騙兩岸洗錢 檢方聲請查扣2億資產

（中央社記者王朝鈺基隆市7日電）基隆警方破獲詐騙集團，經查夫妻檔黃姓男子和謝姓女子涉嫌透過地下匯兌方式洗錢，檢警於6日依涉嫌洗錢防制法等罪將全案函送法辦，並向法院聲請查扣約新台幣2億元資產。



警方今天表示，年初陸續接獲民眾報案，詐騙集團以「猜猜我是誰」手法藉此與被害人攀親引戚，再以經濟困難等方式誘騙被害人上當，經統計後，至少逾100人受騙上當，詐騙款項高達新台幣3800萬元。



基隆市刑大科技犯罪偵查隊等單位隨即組成專案小組全力偵辦，陸續逮捕多名車手後持續向上溯源，警方查出，車手取得贓款後，與謝女相約在捷運站等處面交，謝女再把贓款以無摺存款方式存入人頭帳戶，並通知在台灣的地下匯兌窗口。



警方指出，待台灣匯兌窗口確認存入後，隨即通知在中國大陸的另一組人馬，經由地下匯兌方式，將贓款匯入黃男在中國大陸廈門的帳戶，經清查後，流向中國大陸資金高達1億5000萬元。



專案小組待黃男2月8日返台，見時機成熟前往新北市三重區黃男住處發動搜索，並在本月6日依涉犯洗錢防制法等罪將犯嫌函送法辦。檢察官認定二人罪行重大，向法院聲請扣押9筆不動產及8個洗錢金融帳戶，總市值約2億元，供日後被害人求償。（編輯：方沛清）1070807