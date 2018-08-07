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查統促黨資金 北檢搜索查扣資料釐清案情

發稿時間：2018/08/07 19:47

最新更新：2018/08/07 19:47

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（中央社記者王揚宇台北7日電）台北地檢署調查統促黨資金流向及有無違反組織犯罪條例等案，檢調人員今天到統促黨辦公室等處搜索，並查扣相關文件10多箱，釐清案情。

北檢今天指揮調查局台北市調查處到統促黨辦公室、張安樂住處等處搜索，帶回10多箱文件，並約談4名統促黨相關行政、財會人員到案說明；檢方複訊後將他們請回。

統促黨總裁張安樂之子張瑋今天稍早接受媒體採訪時表示，因為不在現場，不知道當時被搜索的實際狀況；北檢在7月20日、26日有傳父親出庭，但父親那時在中國治療眼睛，考量身體因素，所以無法馬上飛回台灣，有跟檢察官請假；檢方預計8月9日下午開庭偵查，不解檢調單位為何現在要搜索。

北檢查此案，曾在7月20日傳訊張瑋，訊後將他請回。

張安樂下午接受媒體聯訪時表示，絕對沒有收取中國大陸或共產黨的資金，對於被搜索感到很無奈，自己的手機、存摺、筆記本和平板電腦，以及兒子張瑋開設的旅行社支票都被檢方人員帶走。

張安樂指出，北檢8月9日下午2時將約談他，自己會親自面對說明清楚，並說要起訴就直接起訴他吧，不要傷及無辜。

法界人士指出，檢調單位今天的搜索行動，主要是在保全證據，也要從這些資料中釐清統促黨的資金流向。（編輯：李亨山）1070807

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