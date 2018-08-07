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浮報考察經費 高市3議員各判3年8月

發稿時間：2018/08/07 20:10

最新更新：2018/08/07 20:10

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（中央社記者程啟峰高雄7日電）國民黨高雄市議員唐惠美、柯路加與民進黨議員俄鄧‧殷艾，被控浮報考察費用新台幣1萬7500元，高雄地院今天依公務員利用職務詐取財物罪判3人各3年8月徒刑、褫奪公權3年。

同案唐惠美的助理郭文仁則被判刑1年10月，褫奪公權2年。全案可上訴。

判決指出，高市議會的每名議員，每年有3萬元額度的國內經建考察費用可報支，但須以實際花費金額單據實報實銷，唐惠美、柯路加與俄鄧‧殷艾於2013年11月16日組團赴屏東考察，當天並未前往屏東「紅瓦部落美食館」用餐，當晚也未住宿屏東「牡丹民宿山莊」。

事後，郭文仁向這兩家業者分別取得空白收據，自行在收據上填載日期、品名、買受人、總價、統一編號等，交由柯路加、俄鄧‧殷艾、唐惠美向議會申請核銷國內經建考察費。

唐惠美等3人因而各詐得餐費2500元，另共同詐得住宿費用1萬元，總計共詐得1萬7500元，案經高雄地檢署起訴。

承審法官認為，唐惠美等3名被告身為議員，月薪11萬餘元，經濟不虞匱乏，代表市民職司市政預算審查，本應以身作則嚴格控管公共經費用支，維護市民權益，但竟貪圖小利，推由郭文仁偽造開支單據向議會詐取財物，破壞公務經費核支程序並損害公職人員端正形象。（編輯：張芷瑄）1070807

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