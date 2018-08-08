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蘇炳坤案大事紀

發稿時間：2018/08/08 09:43

最新更新：2018/08/08 10:25

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男子蘇炳坤被控涉及民國75年的新竹市金瑞珍銀樓強盜殺人案，判刑15定讞，台灣高等法院8日判決蘇炳坤無罪。（中央社檔案照片）男子蘇炳坤被控涉及民國75年的新竹市金瑞珍銀樓強盜殺人案，判刑15定讞，台灣高等法院8日判決蘇炳坤無罪。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北8日電）男子蘇炳坤被控涉及民國75年的新竹市金瑞珍銀樓強盜殺人案，判刑15定讞，89年獲總統赦免罪刑。蘇炳坤聲請再審成功，台灣高等法院今天判決蘇炳坤無罪。

以下為全案大事紀：

--75年3月23日，新竹市金瑞珍銀樓遭兩名蒙面歹徒侵入，歹徒劫走金飾30多兩，其中一人並以菜刀殺傷陳姓店主。

--75年6月19日，警方因郭中雄指證，逮捕蘇炳坤。

--75年7月12日，蘇炳坤、郭中雄被依懲治盜匪條例的共同強劫而故意殺人未遂罪起訴。

--75年9月11日，新竹地方法院一審判決蘇炳坤無罪。

--75年12月19日，台灣高等法院改判蘇炳坤15年徒刑，褫奪公權10年。

--76年3月26日，蘇炳坤遭判刑15年定讞，開始逃亡。

--76年9月25日，新竹地檢署對蘇炳坤發布通緝。

--83年，蘇炳坤告發陳姓銀樓店主胡指強盜贓物而領回，店主日後遭判有罪，這項新證據成為蘇炳坤成功聲請再審的關鍵。

--86年6月7日，蘇炳坤遭逮捕歸案發監執行。

--89年12月8日，時任總統陳水扁簽署特赦令，同年12月10日正式赦免蘇炳坤。

--89年12月10日，時任法務部政務次長謝文定將特赦令送達蘇炳坤，罪刑宣告無效。

--106年5月23日，蘇炳坤依新修正《刑事訴訟法》的再審新制，以發現新事實、新證據為由，聲請再審。

--106年9月10日，歷經檢察總長4次非常上訴、蘇炳坤4次聲請再審，蘇炳坤終獲高院裁定准予開始再審。

--106年10月25日，最高法院審理檢方抗告蘇炳坤獲准再審案首度開庭。

--107年1月18日，最高法院審理檢方抗告蘇炳坤獲准再審案，邀請林超駿、楊雲驊、陳運財3位學者進行專家諮詢。

--107年2月8日，最高法院駁回台灣高等檢察署抗告，維持高院准予開始再審的裁定。

--107年4月2日，高院審理再審案，蘇炳坤向法官林孟皇下跪，求還他一個公道。

--107年7月2日，高院開庭審理再審案，郭中雄證稱受到警方刑求，才咬蘇炳坤涉案。

--107年8月8日，高院再審駁回檢察官對蘇炳坤一審無罪判決的上訴，維持無罪判決。（編輯：梁君棣）1070808

男子蘇炳坤（圖）被控涉及民國75年的新竹市金瑞珍銀樓強盜殺人案，判刑15定讞，89年獲總統赦免罪刑。蘇炳坤聲請再審成功，台灣高等法院8日上午宣判蘇炳坤無罪。中央社記者謝佳璋攝 107年8月8日男子蘇炳坤（圖）被控涉及民國75年的新竹市金瑞珍銀樓強盜殺人案，判刑15定讞，89年獲總統赦免罪刑。蘇炳坤聲請再審成功，台灣高等法院8日上午宣判蘇炳坤無罪。中央社記者謝佳璋攝 107年8月8日
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