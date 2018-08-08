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工會理事長勾結業務 牟利446萬元被起訴

發稿時間：2018/08/08 11:49

最新更新：2018/08/08 11:49

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（中央社記者蘇木春台中8日電）台中市餐飲工會羅姓前理事長與洪姓保險業務員勾結，由洪男變造團體保險繳費單請款，兩人近10年賺取不法所得新台幣446萬餘元，檢方今天依偽造文書與詐欺罪嫌將兩人起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，70歲羅姓男子自民國88年至105年8月擔任台中市餐飲業工會理事長，58歲洪姓男子為保險經紀人公司業務員，洪男94年至106年間負責辦理台中市餐飲工會團體保險的經紀業務。

羅男與洪男93年底在台中市餐飲工會辦公室謀議，商定由洪男負責團體保險業務，並提供每名會員60元回扣給羅男，洪男利用每年度辦理團體保險業務機會，收到保險公司通知繳費單據後，將保險費金額變造，經重新列印或影印，持單據向不知情工會承辦人請款。

待工會承辦人員製作現金支出傳票，羅男蓋章後再與洪男到銀行提領款項，洪男將應繳回保險公司的款項扣除後，將回扣款交給羅男，剩餘現金為洪男所有，2人以同樣方式10年來共詐取446萬6741元。

餐飲工會106年度改由蔡男擔任理事長，經查帳發現帳務有異，因而揭發羅男犯行，經蔡男委由律師告發偵辦，台中地檢署檢察官審酌現金支出傳票、帳冊與保險客戶繳費收執聯等證物，今天依偽造文書與詐欺罪嫌將羅男與洪男起訴。（編輯：翁翠萍）1070808

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