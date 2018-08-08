台馬合作截獲160萬顆一粒眠 市價約8億

（中央社記者黃麗芸台北8日電）台灣和馬來西亞警方攜手合作，成功截獲偽裝成「活餌箱」出口的第三級毒品一粒眠，共計逾400公斤、160萬顆，換算市價約值新台幣8億元，將持續追查毒品上游及幕後集團。



警政署刑事局今天舉行「安居奏效，台馬跨國合作傳捷報，成功截獲貨櫃夾藏一粒眠458.5公斤」破案記者會，內政部長徐國勇也到場慰勉、頒獎有功人員。



徐國勇致詞表示，看到現場查獲到的458.5公斤(含箱重)、160萬顆一粒眠毒品，數量之大讓他嚇一跳，若走私到馬來西亞將嚴重危害社會治安，同時也打擊台灣的國際形象。



他指出，破獲這起大宗毒品走私案件，是海關和警方、警方和馬國皇家警察情報交換合作的最佳範例，成功阻絕所有毒品；同時，近來國內安居緝毒成果也相當好，感謝檢警憲調等單位的共同努力。



刑事局偵查第三大隊第三隊隊長陳榮標也說明，刑事局和馬來西亞緝毒單位及財政部關務署都有長期合作，透過建立情資交流平台，破獲數起跨毒走私案件；這次也是藉由關務署的資料庫大數據分析，進而鎖定一間人頭開發公司疑企圖利用貨櫃進行毒品走私情報。



台、馬警方於今年7月掌握相關情資後，同步通報關務署基隆關加強對這間公司的進出口貨物進行查驗。



經關務署基隆關於8月3日通報，這間開發公司擬出口一個貨櫃到馬來西亞，便立即會同海關人員共同進行開櫃查驗，進而發現內有32箱「活餌箱」夾藏一粒眠毒品，總計458.5公斤(含箱重)。



陳榮標指出，這次查緝行動過程中，也顯見海關緝毒犬的專業，當牠們一發現毒品後就原地坐下，令緝毒人員大為振奮，進而成功查獲毒品。



警方隨後也循線追查，拘提涉嫌包裝毒品及安排出口的36歲鍾姓男子、公司負責人28歲徐姓男子，以及涉嫌仲介走私毒品工作的47歲余姓男子。



全案移送基隆地檢署偵辦，鍾男因涉嫌重大經法官裁定羈押禁見。警方也將持續溯源追查毒品來源及幕後集團。（編輯：李錫璋）1070808