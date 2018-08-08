悲傷父親節 被撞死交大生今告別式

（中央社記者吳哲豪彰化8日電）悲傷的父親節！日前和父親一同出門騎車被撞死的倪姓交大生今天出殯，今天不僅是父親節也是倪父的生日，告別式場面哀戚，校方特別到場頒發畢業證書，倪父也說會永遠思念兒子。



就讀國立交通大學電機系的倪姓大學生日前和父親一起出門騎自行車，2人行經彰化芬園鄉大彰路時，倪生將自行車停在路邊休息等父親，卻被郭男駕駛的小轎車撞上，送醫急救仍宣告不治，郭男肇事後開車逃逸，事後自行到派出所投案，郭男訊後遭檢方聲押獲准。



倪姓大學生告別式今天上午在彰化市立殯儀館舉行，包括大學同學、倪家父子參加的自行車隊車友數十人，上午都趕到殯儀館表達哀悼與不捨，其中交大校方特別頒發畢業證書給倪父，希望倪生一路好走。



倪父則說，這幾天在睡夢中都有和兒子相遇，但兒子都沒有說話，告別式的日子是請老師選的，也不知道怎麼選會選到今天，也許是冥冥之中兒子特別挑選，感嘆可能是兒子想要幫他過節，也希望偵辦案件的檢察官和法官可以用故意殺人、遺棄罪來偵辦肇事的郭男。



和倪父倪生同一車隊的車友指出，倪父熱愛單車運動，倪生看到爸爸喜歡騎車，也跟著加入車隊，加入的時間雖然不長，可是拿到很多冠軍，如今卻這樣走了，讓人很捨不得。（編輯：陳清芳）1070808