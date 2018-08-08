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網路行銷公司涉非法吸金 負責人遭起訴

發稿時間：2018/08/08 12:27

最新更新：2018/08/08 12:27

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（中央社記者邱俊欽、魯鋼駿桃園8日電）榮騰網路行銷公司從103年起，標榜「合法公司、銀行保證」透過網路吸引上萬人投資，涉嫌違法吸金，桃園地檢署偵查終結，今天將全案依銀行法等罪嫌起訴負責人等人。

桃園檢警調查發現，榮騰網路行銷公司從103年2月起，以違法多層次傳銷模式，在全台各地成立營運、收單中心，標榜「合法公司、銀行保證」「合法消費回饋、公司讓利」等投資模式，透過公開說明會、交流網站等方式招攬不特定人投資、違法吸金。

桃園地檢署今天發布新聞稿表示，陳姓犯嫌利用變質的多層次傳銷手法，設計「三角矩陣」玩法，會員繳付新台幣4200元可取得序號，每個序號經3至7年不等時間，可獲利12萬元，但每月需要繳付4200元維持會員資格。

去年10月，因發放獎金速度變慢，為安撫會員，陳嫌又稱可每月以5500元購買於會員網站刊登廣告之權利，並取得一個序號投入三角矩陣，讓發放獎金速度加快，每月還是要繳交5500元維持資格。

檢警調查，陳嫌也推出業績達一定標準的會員，可低價認購榮騰公司股票，吸引會員投資更多金額，並促使會員招攬其他投資人，總計受害會員人數近2萬人，非法吸金達48億7808萬餘元。

檢方指出，陳嫌夫妻以非法獲利在桃園精華地段購買不動產，出入都以租賃高級跑車代步，後續已查扣公司與相關嫌疑人的現金、銀行帳戶與名下財產，向法院聲請宣告沒收、追徵價額。

檢方表示，這起案件的被害人數眾多，遍及全台，若有其他被害人要出面指訴，可提供相關資料向桃園地檢署或調查局所屬各處站報案。（編輯：李錫璋）1070808

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