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玖壹壹團員洋蔥車窗被砸 警方逮獲1男子

發稿時間：2018/08/08 15:45

最新更新：2018/08/08 15:45

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）玖壹壹樂團成員洋蔥5日下午愛車停放在西屯區時，車窗遭砸破，放在車內座椅上的包包被偷，台中市警方今天宣布破案，查獲嫌疑人李姓男子，他供稱因缺錢花用而隨機做案。

台中市警察局第六分局指出，洋蔥於5日下午4時，將汽車停放於台中市西屯區惠來路與西屯路口，當天下午5時30分前往開車時，發現車子左側車窗被鈍器打破，放置在車內座椅上的包包遭竊。

警方表示，接獲洋蔥報案後，立即派遣鑑識人員前往採集現場跡證，並成立專案小組，調閱監視器影像釐清嫌疑人，同時報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

警方指出，由於案發現場沒有直接拍攝的監視器，於是依車輛停放到發現遭竊的時間點，調閱周遭店家監視器，過濾分析嫌疑人特徵，經調閱多處路口監視器，發現1名男子涉有重嫌，這名男子身材瘦高、穿黑上衣、外罩雨衣、頭戴西瓜皮安全帽，騎乘重機車。

經查詢重機車車籍後，警方確認李姓男子涉案，但因李男居無定所，為早日查緝到案，因而將李男影像及特徵通報全市各警察單位協助攔查追緝，終於在昨晚由第一分局西區派出所執行勤務人員查獲，通報專案小組前往共同偵辦，李男訊後移送台中地檢署偵辦。

警方調查發現，有多項竊盜前科的李姓男子（71年次），沒有工作，因缺錢花用而隨機找尋停放路邊車輛伺機作案，李男供稱當天因發現汽車座椅上有放置包包才破壞車窗行竊，竊得的現金已花完，至於包包內的身分證件都已隨處丟棄。（編輯：施燕飛）1070808

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