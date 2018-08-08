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詐騙手法翻新 警逮外籍車手來台面交

發稿時間：2018/08/08 15:59

最新更新：2018/08/08 15:59

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）警方斬手行動奏效，外籍詐騙集團行騙受阻，竟派外籍車手侵門踏戶來台面交取款，台北市刑大近日接獲一名受害貿易商報案遭騙百萬元，循線逮獲一名賴比瑞亞籍取款車手送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天公布破獲外籍詐騙集團案件，偵查第八隊隊長劉宗仁表示，因警方擴大實施「關懷提問」及「斬手行動」奏效，成功阻饒詐騙集團款項得手詐騙款項，竟派外籍車手侵門踏戶來台直接向被害人取款。

市刑大於8月6日接獲一名70歲杜姓男貿易商報案表示，他在6月22日接到一名自稱傑克森（Jackson）的外籍男子來電，且為「+60」開頭的馬來西亞國際電話，由於自己在馬國有客戶進行生意往來，所以誤以為是友人之一。

傑克森在電話中表示，他有件包裹在中國大陸北京報關行卡關，由於內藏大筆款項的美元，若杜男能協助先行墊付3000美元通關費，就願和杜男共同持有包裹內的美元。

杜男不疑有他便立即匯款到指定帳戶內，傑克森又以包裹過大且為貴重物品為由，要求杜男再匯55萬2534元人民幣到指定帳戶，待杜男輾轉自馬國匯款4萬美元後就失去聯繫。

未料傑克森日前又再度來訊謊稱包裹已寄出，另一名自稱喬治（George）的外籍男子則於8月3日致電杜男，稱包裹被卡在桃園機場的海關處，要求杜男付清先前金額才能領取包裹等騙術話語。

警方專案小組獲報後，循線掌握傑克森行蹤，當他和杜男相約於8月6日在北市大安區國聯飯店內面交取款時，當場查緝到案，杜男遭騙金額共計為新台幣132萬元，全案依涉嫌加重詐欺案移請台北地檢署偵辦，並裁定羈押禁見。

經深入調查發現，外籍詐騙取款車手傑克森現年30歲，為賴比瑞亞籍人士，他在5月22日以觀光名義入境台灣，簽證逾期後滯留未出境，期間還有另兩名台籍受害人，但因語言溝通不佳而未受騙。

警方表示，由此可見新型態詐騙手法，已鎖定外語程度良好的台灣人進行詐騙，將持續向上追查跨境詐諞集團主嫌及共犯。（編輯：李亨山）1070808

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