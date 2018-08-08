/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 父親節指考放榜與神同行陳文成
>rss

擁槍男遇警攔狂奔 跑八百米沒力倒地被逮

發稿時間：2018/08/08 16:09

最新更新：2018/08/08 17:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台南警方7日在安南區追趕一輛汽車，喝令車上3人下車受檢，其中曾姓男子突然狂奔逃離，跑了800公尺疑體力不支倒地，側背包掉落打開，被發現內藏2把改造手槍，警方立刻壓制逮捕。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 107年8月8日台南警方7日在安南區追趕一輛汽車，喝令車上3人下車受檢，其中曾姓男子突然狂奔逃離，跑了800公尺疑體力不支倒地，側背包掉落打開，被發現內藏2把改造手槍，警方立刻壓制逮捕。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 107年8月8日

（中央社記者張榮祥台南8日電）台南警方昨天在安南區追趕一輛汽車，喝令車上3人下車受檢，其中曾姓男子突然狂奔逃離，跑了800公尺疑體力不支倒地，當場被逮。側背包掉落時打開，內藏2把上膛的改造手槍。

台南市警局保安警察大隊第二中隊警員今天告訴中央社記者，警方昨天下午5時許在安南區巡邏時，發現一輛汽車逆向停車，疑和一名重機駕駛進行毒品交易，警方上前攔檢，汽、機車分別往不同方向逃離。

警方從後追趕汽車，強制逼車攔檢，喝令王姓汽車駕駛、高姓、曾姓2名乘客下車受檢，21歲曾男下車後突然拔腿狂奔，警員馬上追去，曾男卻在跑了800公尺後，疑體力不支倒地。

曾男倒地後，側背包掉落打開，被發現內藏2把改造手槍，警方立刻壓制逮捕。警方當場搜查，查出2把改造手槍、彈匣3個、子彈18顆及有K他命殘渣的香菸盒，其中2把改造手槍分別裝填8顆及10顆子彈，且已上膛。

曾男坦承擁有槍彈，驗尿也出現K他命反應，警方訊後將曾男依槍砲、毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並追查槍毒來源。（編輯：吳佳穎/陳政偉）1070808

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
廣島原爆73週年

廣島原爆73週年

一週重要新聞影像回顧（0729-0804）

一週重要新聞影像回顧（0729-0804）

阿帕契成軍典禮

阿帕契成軍典禮

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
廣島原爆73週年
廣島原爆73週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP