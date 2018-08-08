擁槍男遇警攔狂奔 跑八百米沒力倒地被逮

台南警方7日在安南區追趕一輛汽車，喝令車上3人下車受檢，其中曾姓男子突然狂奔逃離，跑了800公尺疑體力不支倒地，側背包掉落打開，被發現內藏2把改造手槍，警方立刻壓制逮捕。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 107年8月8日

（中央社記者張榮祥台南8日電）台南警方昨天在安南區追趕一輛汽車，喝令車上3人下車受檢，其中曾姓男子突然狂奔逃離，跑了800公尺疑體力不支倒地，當場被逮。側背包掉落時打開，內藏2把上膛的改造手槍。



台南市警局保安警察大隊第二中隊警員今天告訴中央社記者，警方昨天下午5時許在安南區巡邏時，發現一輛汽車逆向停車，疑和一名重機駕駛進行毒品交易，警方上前攔檢，汽、機車分別往不同方向逃離。



警方從後追趕汽車，強制逼車攔檢，喝令王姓汽車駕駛、高姓、曾姓2名乘客下車受檢，21歲曾男下車後突然拔腿狂奔，警員馬上追去，曾男卻在跑了800公尺後，疑體力不支倒地。



曾男倒地後，側背包掉落打開，被發現內藏2把改造手槍，警方立刻壓制逮捕。警方當場搜查，查出2把改造手槍、彈匣3個、子彈18顆及有K他命殘渣的香菸盒，其中2把改造手槍分別裝填8顆及10顆子彈，且已上膛。



曾男坦承擁有槍彈，驗尿也出現K他命反應，警方訊後將曾男依槍砲、毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並追查槍毒來源。（編輯：吳佳穎/陳政偉）1070808