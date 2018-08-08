小燈泡案 檢上訴：凶嫌應與社會永久隔離

王姓男子（前左）涉嫌當街殺害3歲女童小燈泡案，台灣高等法院二審判處王男無期徒刑。高院8日開庭訊問王男決定是否繼續羈押，王男對羈押沒意見，訊後還押。中央社記者蕭博文攝 107年8月8日

（中央社記者蕭博文台北8日電）王姓男子當街殺害3歲女童小燈泡，二審遭判無期徒刑。高院今天開庭針對是否繼續羈押進行訊問，檢察官直指王男應與社會永久隔離，已提上訴，王男則對羈押沒意見，訊後還押。



王姓男子一審獲判無期徒刑，台灣高等法院二審則認定王男受思覺失調症影響而犯案，依法減輕其刑，判處無期徒刑，褫奪公權終身，為降低再犯危險性，命刑後監護5年。



案經高院依職權提起上訴、小燈泡父母請求檢察官提起上訴；由於羈押期限即將屆滿，高院今天開庭訊問王姓男子決定是否繼續羈押。



台灣高等檢察署檢察官指出，二審判決適用法律有誤，王姓男子辨識能力、控制能力並未顯著降低，不應減輕其刑，更應與社會永久隔離。



王姓男子則對二審判決、是否繼續羈押沒有意見；小燈泡父母委任律師感謝法院給予陳述機會，希望法院繼續羈押王男。



法官訊問後命王姓男子還押，待合議庭評議再做出是否繼續羈押的決定。



小燈泡105年3月突遭持刀的王男從後方猛砍頸部，身首異處當場死亡。士林地方法院一審以不得對精神障礙者判死為由，判處王男無期徒刑，二審也判無期徒刑，但須刑後監護，全案上訴最高法院中。（編輯：李亨山）1070808