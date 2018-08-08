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妄想受辱 男連燒同學家判刑15年定讞

發稿時間：2018/08/08 19:43

最新更新：2018/08/08 19:43

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（中央社記者蕭博文8日電）一名魏姓男子因妄想遭昔日同學嘲諷，2天內朝3名同學住處縱火，另對虛構的梁姓同學住處縱火。二審依4個殺人未遂罪判處15年徒刑，最高法院今天駁回上訴定讞。

最高法院新聞稿指出，魏姓男子民國105年12月26日晚間因妄想遭多年前就讀專科、高職認識的梁姓、曹姓、林姓、高姓同學揶揄，騎車攜帶汽油逐一縱火。

魏男105年12月26日晚間先到台中市一集合住宅，朝虛構的梁姓同學住處、電梯、地下室潑灑汽油縱火引發火勢：同年12月27日凌晨0時許，魏男轉往曹姓同學位於彰化縣大村鄉的住處縱火。

105年12月27日凌晨2時30分許，魏姓男子前往林姓同學位於台中南區的住宅縱火，凌晨4時35分許則到高姓同學位於台中市大里區的住處縱火。

魏男連續四次縱火造成建物燒毀，甚至有4名兒童因此受傷，幸未發生死亡結果。檢警事後調查，魏男口中的梁姓同學查無此人，其他被害同學則覺得不可思議，不知道魏男有精神疾病。

台灣高等法院台中分院二審時，認為魏姓男子第一件縱火現場大樓有幼兒園，且縱火處外走廊堆放多種兒童玩具，且魏男與曹姓同學畢業後仍有互動，知悉曹男已生子，魏男朝這兩處縱火屬對兒童犯罪，應依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

二審以4個殺人未遂罪合併判處魏姓男子15年徒刑，最高法院今天駁回上訴定讞。（編輯：李亨山）1070808

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