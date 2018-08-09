少年無照駕車過彎失控 釀2死3傷

（中央社記者蘇木春台中9日電）胡姓少年今天凌晨無照駕車載4名未成年高職生，到台中東海商圈吃消夜，返家途中疑似過彎車速過快，先衝撞路旁電線桿，再衝入草叢後翻覆，造成2死3傷，事故原因警方正調查中。



台中市政府消防局今天表示，今天凌晨1時41分接獲民眾報案，指出西屯區西屯路三段往公墓方向，有轎車發生自撞事故疑似有人受困，急需人員前往搶救，消防局獲報後派遣犁份、協和、工業區與沙鹿分隊，派遣救護車4輛、人員共8人前往搶救。



救護人員表示，到場時發現有一輛轎車翻覆墜落路旁邊坡草叢內，有多人受傷，其中一人被拋飛車外、另一人坐在副駕駛座後方OHCA（到醫院前心肺功能停止），另外3人自行脫困、意識清楚。



警方查出，駕駛為17歲胡姓少年、副駕駛座為16歲鄭姓少年，後座為15歲邱姓、15歲林姓與15歲賴姓少年，其中邱姓與林姓少年送醫後不治，5人都是高職未成年學生。



胡姓少年向警方表示，當晚向胞姊借轎車，載幾名朋友到東海商圈吃消夜，吃完消夜在返回途中，因對路況不熟，過彎不慎才會發生事故。



警方初步勘查，轎車疑似車速過快，行經西屯路三段一處下坡路段，車輛先失控撞擊路旁電線桿，再衝進一旁邊坡的草叢後翻覆，轎車因強烈撞擊力凹陷變形，詳細事故原因仍在調查中。（編輯：黃于）1070809