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油壓頂升缸內藏走私毒品 情侶檔被起訴

發稿時間：2018/08/09 12:41

最新更新：2018/08/09 13:06

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zoom in 吳男與林女情侶檔受毒品集團委託，自中國大陸走私進口夾藏毒品的油壓頂升缸，被關務署台中關人員查獲，以人工查驗方式檢查，發現貨品夾藏128包白色粉末，經送驗確認是愷他命。檢方9日依毒品與走私罪嫌起訴兩人。（台中地檢署提供）中央社記者蘇木春傳真 107年8月9日吳男與林女情侶檔受毒品集團委託，自中國大陸走私進口夾藏毒品的油壓頂升缸，被關務署台中關人員查獲，以人工查驗方式檢查，發現貨品夾藏128包白色粉末，經送驗確認是愷他命。檢方9日依毒品與走私罪嫌起訴兩人。（台中地檢署提供）中央社記者蘇木春傳真 107年8月9日

（中央社記者蘇木春台中9日電）吳男與林女情侶檔受毒品集團委託，自中國走私進口夾藏毒品的油壓頂升缸，被關務署台中關人員查獲，吳男出面領貨時被調查局辦案人員逮捕，檢方今天依毒品與走私罪嫌起訴兩人。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，29歲吳姓男子與23歲林姓女子情侶檔，結識綽號「阿貓」男子，雙方謀定以新台幣15萬元代價，由情侶檔協助毒品集團走私毒品愷他命到台灣。

民國107年3月間，吳姓男子與不動產仲介公司接洽，租下桃園市大園區五青路一處倉庫，毒品集團自中國不詳地點，將256公斤765公克的愷他命分裝成128包，再夾藏在油壓頂升缸內，以吳姓男子名義委由貿易公司代為進口報關，並指定將貨品運送到吳姓男子承租的倉庫。

財政部關務署台中關人員3月22日以人工查驗方式檢查運送油壓頂升缸的貨櫃，發現貨品夾藏128包白色粉末，經送驗確認是愷他命，法務部調查局航業調查處辦案人員為查緝收貨者，讓貨品依原運送流程運送到倉庫。

辦案人員3月26日前往跟監埋伏，吳姓男子與林姓女子在「阿貓」指示下到倉庫，吳姓男子向送貨人員領取貨品後，隨即被調查局人員上前逮捕。

辦案人員查扣貨物簽收單、倉庫鑰匙與聯繫手機等證物，並在林姓女子身上查獲愷他命。吳姓男子向檢警坦承受委託運毒，林姓女子則辯稱不知情，到倉庫是懷疑吳姓男子外遇，才尾隨到倉庫找人。

檢察官審酌毒品、進口紀錄等證物，依違反毒品危害防制條例、懲治走私條例等罪嫌起訴兩人。（編輯：李明宗）1070809

zoom in 吳男與林女情侶檔受毒品集團委託，自中國大陸走私進口夾藏毒品的油壓頂升缸，被關務署台中關人員查獲，檢方9日依毒品與走私罪嫌起訴兩人。（台中地檢署提供）中央社記者蘇木春傳真 107年8月9日吳男與林女情侶檔受毒品集團委託，自中國大陸走私進口夾藏毒品的油壓頂升缸，被關務署台中關人員查獲，檢方9日依毒品與走私罪嫌起訴兩人。（台中地檢署提供）中央社記者蘇木春傳真 107年8月9日
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