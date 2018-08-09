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印尼龍目島又傳強震規模6.2 部分建築倒塌

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鐵馬男穿梭小巷販毒 警喬裝車友埋伏逮人

發稿時間：2018/08/09 12:48

最新更新：2018/08/09 14:01

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劉姓與刁姓男子涉嫌在高雄市橋頭區偏僻鄉下騎腳踏車販毒，警方找來運動健將型員警喬裝車友埋伏蒐證，順利緝獲海洛因和安毒等。中央社記者陳朝福攝 107年8月9日劉姓與刁姓男子涉嫌在高雄市橋頭區偏僻鄉下騎腳踏車販毒，警方找來運動健將型員警喬裝車友埋伏蒐證，順利緝獲海洛因和安毒等。中央社記者陳朝福攝 107年8月9日

（中央社記者陳朝福高雄9日電）劉姓與刁姓男子涉嫌在高雄市橋頭區偏僻鄉下騎腳踏車販毒，並藏身一處獨立三合院，警方一度蒐證困難，鍥而不捨找來運動健將型員警喬裝車友埋伏蒐證，順利緝獲海洛因和安毒等。

高雄市政府警察局刑警大隊今天表示，查緝這起販毒案確有相當難度，犯嫌在人煙稀少的鄉間小巷進行毒品交易，沒有地形、地物等掩護，查緝的員警很容易曝露行蹤。

員警表示，各分局與警備隊都有員警組成的騎乘腳踏車運動車友隊，以前曾喬裝農夫、山友協助辦案，沒想到這次車友也派上用場。

由運動健將型員警喬裝的車友，除以自行車運動喬裝埋伏，並假借問路訪查出劉男等人租屋藏身在一處老舊的三合院。

警方查出劉男等人進行毒品交易時，先騎乘腳踏車在一定的區域繞行，穿梭於一般車輛難以進入的小巷或田間小路規避警方查緝，再跟購毒者以暗語連繫，當與購毒者在暗處碰面後，劉男等人即從腳踏車坐墊下方取出以磁鐵吸附藏放的毒品。

警方專案小組陸續完成蒐證後，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，並聲請搜索票查緝，先埋伏待劉男等人開門時，搶門入屋以優勢警力壓制，起獲海洛因17小包、安非他命7小包、注射針筒、空夾鏈袋和現金新台幣5萬4200元等。全案依違反毒品危害防制條例送辦。（編輯：陳政偉/孫承武）1070809

劉姓與刁姓男子涉嫌在高雄市橋頭區偏僻鄉下騎腳踏車販毒，警方找來運動健將型員警喬裝車友蒐證查緝，順利在腳踏車坐墊下取出以磁鐵吸附藏放的毒品。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 107年8月9日劉姓與刁姓男子涉嫌在高雄市橋頭區偏僻鄉下騎腳踏車販毒，警方找來運動健將型員警喬裝車友蒐證查緝，順利在腳踏車坐墊下取出以磁鐵吸附藏放的毒品。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 107年8月9日
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