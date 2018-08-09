士院模擬國民法官 導演作家藝人擔任名人團

（中央社記者蕭博文台北9日電）士林地方法院今天舉行國民法官模擬法庭，邀請藝人張庭瑚、導演易智言、作家海苔熊等7人擔任名人團，希望名人團全程觀察模擬法庭，提供不一樣的角度與觀點。



名人團成員包括心理諮商師周慕姿、本名程威銓的專欄作家海苔熊、紀錄片導演楊力州、導演易智言、演員張庭瑚、前經濟部主任秘書周作姍、Oath台灣董事總經理王興共7人。



士院上午進行選任國民法官程序，選出6名模擬國民法官，隨後進行審前說明、審理程序，明天繼續進行審理程序、終局評議與宣判，名人團成員將全程參與。



本次模擬案件內容是一名女子缺錢花用，穿著雨衣、頭戴安全帽、穿戴口罩闖入便利商店，手持水果刀要求店員拿出現金，得手新台幣2300元，檢察官依強盜罪將她起訴，辯護人則主張僅涉及恐嚇取財。



模擬法庭進行時，易智言勤作筆記，張庭瑚時而向一旁的法官請教，名人團成員均仔細聆聽、觀察庭訊內容。



易智言受訪時表示，近兩年想寫法律的東西，所以一直從事法律題材的田野調查，發現法律非常不好懂，接獲擔任名人團的邀請，認為可以對法庭有更完整的認識，因而欣然接受。



易智言說，國民法官的概念是對的，他自己算是知識分子，但法律知識不夠，如果被選上國民法官，也會擔心自己考慮是不是沒辦法很周全。



海苔熊則說，社會心理學關注情境對行為的影響，模擬法庭中檢察官用歹徒稱呼被告，辯護律師則使用被告一詞，這兩個詞對國民法官將產生不一樣的刺激。



海苔熊還表示，人很難完全屏除偏見，國外研究也顯示，團體成員類似時容易出現極端判決，因此，若現場有職業法官與國民法官，極端情況比較容易被避免。



另一方面，此次選出的國民法官包括5男、1女，職業包括業務、軟體工程師、不動產經紀人、人壽經理、退休公務員、大學職員。（編輯：梁君棣）1070809