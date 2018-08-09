刑事局破獲網路匯兌平台 變詐騙集團洗錢管道

（中央社記者劉建邦台北9日電）刑事局今天宣布破獲以湯姓男子為首的違法跨境支付與匯款平台公司，該公司以低廉手續費吸引民眾匯款至中國大陸，警方研判詐騙集團可能透過該公司洗錢，訊後依違反銀行法送辦。



刑事局召開破案記者會，電信偵查大隊第一隊隊長莊明雄說，從「165反詐騙諮詢專線」資料庫發現，詐騙集團近期常利用臉書犯案，經向上追查金流後得知，詐騙集團利用國內一家以P2P跨境支付與匯款媒合平台的公司，把詐騙款項轉移至中國。



警方查出，湯男為公司負責人，該公司對外標榜P2P跨國匯兌業務手續費比銀行便宜，吸引不知情民眾申請，但追查發現，該公司非單純執行網路金流交易，還要求員工及在中國親友經營地下匯兌，違反國內金融業務等規定。



刑事局發現，該公司從民國105年就透過網路平台幫會員從事地下匯兌，交易金額達新台幣11億元，現已凍結公司帳戶資金，並研判詐騙集團可能透過該公司設置的匯兌平台把詐騙款項轉移至中國。



刑事局掌握線索確定湯男等人居住地，日前發動搜索，逮捕湯男等8人，起出主機、會員資料、帳冊等證物；湯男遭逮後承認設平台媒合民眾匯兌，且未獲得金管會允許。警訊後依違反銀行法把湯男等人移送台北地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1070809