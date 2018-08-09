胡椒粉攙工業碳酸鎂 無罪確定

（中央社記者蕭博文台北9日電）謝姓堂兄弟被控在胡椒粉加入工業用碳酸鎂，連同林姓原料業者遭起訴，一二審都判無罪。最高法院認為原判決法律見解不當，但受限速審法只能駁回，今天駁回上訴無罪確定。



最高法院發布新聞稿指出，碳酸鎂雖是「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」正面表列的食品添加物，但本件胡椒粉添加的碳酸鎂，紙袋外包裝明確以中英文標示「禁止用於食品」，直接說明為工業製品。



新聞稿指出，查扣的碳酸鎂有害人體健康的「砷」含量超標，其既為工業用，非可用於食品，根本沒有列入「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」的資格，原判決認其非屬食安法規定的非法添加物，實在可議。



最高法院說，原判決見解不當，但被告一二審均無罪，依刑事妥速審判法規定，除非判決適用法令牴觸憲法，或判決違背司法院解釋、判例，檢察官才能上訴，本件法律見解有誤，但不是法定上訴理由，只能駁回。



民國103年間，彰化縣衛生局稽查謝姓堂兄弟經營的製粉廠，查出業者向林姓男子經營的公司購買工業級碳酸鎂，製成胡椒粉、胡椒鹽等產品，彰化地檢署查出產品的砷和鐵含量超標，以違反食品衛生管理法起訴。



彰化地方法院一審認為，碳酸鎂屬准用的食品添加物，雖碳酸鎂中有雜質，導致規格不符，但沒構成攙偽及假冒混充，只能算單純違反法定使用範圍及限量暨規格標準，予以行政裁罰。



經上訴，台灣高等法院台中分院二審認為，食安法未將碳酸鎂區分為工業用或非工業用，不構成犯罪，且被告並非以碳酸鎂冒充胡椒粉，駁回上訴，維持無罪判決。



案經上訴，最高法院認為，不可供人食用者，均不可做為食品或添加於食品內，不能給人吃的東西不可能會是合法添加物，二審僅憑行政規則正面表列碳酸鎂為合法添加物判決無罪，非無可議，但受限速審法，只能駁回檢察官上訴。（編輯：翁翠萍）1070809