無照駕駛釀2死 少年過失致死罪送辦

台中市一名未成年胡姓少年9日凌晨無照偷開姊姊的汽車出門，載4名朋友到東海大學商圈吃宵夜，返家途中疑因過彎車速過快，撞上電線桿後衝入草叢翻覆，造成2死3傷。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 107年8月9日

（中央社記者蘇木春台中9日電）胡姓少年今天凌晨無照駕車載4名未成年高職生，到台中東海商圈，返家途中疑似過彎車速過快，衝撞路旁電線桿後衝入草叢翻覆，造成2死3傷，胡姓少年訊後被依過失致死罪嫌送辦。



台中市政府警察局第六分局交通分隊長張木榆今天受訪表示，17歲胡姓少年凌晨1時多，無照駕駛轎車行經西屯區西屯路三段往公墓方向，車上載有16歲鄭姓、15歲邱姓、15歲林姓與15歲賴姓少年，轎車先擦撞中央分隔島後，失控撞倒路旁的電線桿，再衝入邊坡草叢內。



有民眾路過發現事故，打電話報案，消防局獲報派遣犁份、協和、工業區與沙鹿分隊，出動救護車4輛、人員8名前往搶救，坐在後座的邱姓與林姓少年飛出車外，當場OHCA（到醫院前心肺功能停止），送醫後不治，另外3人自行脫困、意識清楚。



警方調查，轎車疑似車速過快，加上路況不熟發生事故，事發時轎車後座乘客未繫安全帶，且窗戶敞開才會飛出車外，駕駛與副駕駛有繫安全帶，胡姓少年酒測值是零，排除酒駕。



死者邱姓少年與林姓少年都是因多重器官損傷致命，前座的胡姓與鄭姓少年輕微擦傷，賴姓少年傷勢較重必須住院觀察。



胡姓少年向警方表示，轎車為胞姊所有，趁全家人半夜熟睡時偷開車外出，這次是第五次無照駕駛上路，他先開車到台灣大道上的大賣場與其他人會合，再到東海商圈，返家路途中發生事故。



警方查出，胡姓少年就讀台中市一所高職，同車的是同校或他校的學弟，警方訊問後將胡姓少年依過失致死罪嫌移送法辦，無照駕駛部分則依法開單。（編輯：施燕飛）1070809