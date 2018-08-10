曲棍球案判賠100萬 段宜康：無可奈何

（中央社記者溫貴香台北10日電）指稱前立委林滄敏上次彰化縣長選舉藉曲棍球協會詐領500萬元，高院判段宜康、魏明谷連帶賠償100萬元並登報道歉，最高法院今天駁回上訴確定。段宜康說，真的無可奈何。



林滄敏與彰化縣長魏明谷民國103年共同參選第17屆彰化縣縣長，段宜康質疑林滄敏擔任中華民國曲棍球協會理事長期間，涉嫌以假單據、假清冊、偽造文書詐領公款。



台北地方法院一審判決段宜康、魏明谷賠償林滄敏新台幣30萬元。



案經上訴，台灣高等法院認為，一審判決30萬元偏低，改判段宜康、魏明谷連帶賠償林滄敏100萬元。另外，段宜康需刪除臉書中相關言論，並與魏明谷登報道歉。最高法院今天駁回段宜康等人上訴，維持二審判決，全案確定。



段宜康獲知判決結果表示，真的無可奈何。



兩天前，前台聯黨立委黃文玲不滿立委段宜康指她與林滄敏共用藍營金主，向法院起訴求償。二審判決段宜康應賠償新台幣20萬元並於臉書刊登道歉啟事，最高法院駁回上訴，段宜康判賠20萬元確定。



段宜康表示，這兩起案件的刑事判決，一個無罪，一個不起訴，最後卻栽在民事庭法官手上。



他表示，有關曲棍球案，中華民國曲棍球協會秘書長及總教練都承認偽造單據、偽造選手簽名，侵吞數百萬公款，這種運動團體的理事長不能批評。（編輯：林沂鋒）1070810