/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 亞昕福朋Note 9楊麗環一風堂
>rss

遭判賠林滄敏 魏明谷：法院未合理查證

發稿時間：2018/08/10 15:58

最新更新：2018/08/10 16:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 前立委林滄敏（圖）提告立委段宜康、彰化縣長魏明谷獲賠償，林滄敏10日受訪表示，段宜康曾說若不實指控要吞曲棍球，為何到現在還不吞。（國民黨彰化縣黨部提供）中央社記者蕭博陽傳真 107年8月10日前立委林滄敏（圖）提告立委段宜康、彰化縣長魏明谷獲賠償，林滄敏10日受訪表示，段宜康曾說若不實指控要吞曲棍球，為何到現在還不吞。（國民黨彰化縣黨部提供）中央社記者蕭博陽傳真 107年8月10日

（中央社記者蕭博陽彰化縣10日電）前立委林滄敏告立委段宜康、彰化縣長魏明谷獲賠償，林滄敏今天說，判決結果讓更多民眾看清楚政客真面目，段宜康曾說若不實指控要吞曲棍球，為何到現在還不吞。

林滄敏與魏明谷民國103年參選彰化縣長，民主進步黨籍立法委員段宜康質疑，林滄敏擔任曲棍球協會理事長期間涉嫌詐領公款，段宜康還公開表示，若所講不是事實，願意公開吞下曲棍球；魏明谷也透過選舉文宣指控林滄敏浮報公款。

林滄敏接受中央社記者訪問說，判決結果顯示司法正義，最重要是讓更多民眾看清楚政客真面目，尤其段宜康「到現在還不吞曲棍球」，如果不吞，全民唾棄。

魏明谷表示，尊重法院判決，待收到判決書再研究；他說，法院未合理查證，那些核銷單據都是真的，明明由協會祕書長領走這些錢，再退回去，難道林滄敏當時身為理事長不知情、難道無連帶行政責任。

魏明谷強調，兩張核銷單據是事實，「怎麼會說跟他（林滄敏）無關係，很奇怪」；當初協會向縣政府請款，被發現為不實單據，如果由祕書長扛罪，理事長被批評也是應該。

民事部分，林滄敏提告請求損害賠償，台北地方法院一審判決段宜康、魏明谷賠償林滄敏新台幣30萬元，案經上訴，台灣高等法院認為，林滄敏被控詐領補助款部分，檢察官已調查簽結，並無不法，段宜康與魏明谷指控未合理查證，貶損林滄敏名譽。

高院審酌，一審判賠30萬元偏低，改判段宜康、魏明谷連帶賠償林滄敏100萬元，段宜康另需刪除臉書相關言論，並與魏明谷登報道歉。最高法院今天駁回段宜康、魏明谷上訴，維持二審判決，全案確定。（編輯：施燕飛）1070810

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
廣島原爆73週年

廣島原爆73週年

一週重要新聞影像回顧（0729-0804）

一週重要新聞影像回顧（0729-0804）

阿帕契成軍典禮

阿帕契成軍典禮

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
廣島原爆73週年
廣島原爆73週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP