遭判賠林滄敏 魏明谷：法院未合理查證

前立委林滄敏（圖）提告立委段宜康、彰化縣長魏明谷獲賠償，林滄敏10日受訪表示，段宜康曾說若不實指控要吞曲棍球，為何到現在還不吞。（國民黨彰化縣黨部提供）中央社記者蕭博陽傳真 107年8月10日

（中央社記者蕭博陽彰化縣10日電）前立委林滄敏告立委段宜康、彰化縣長魏明谷獲賠償，林滄敏今天說，判決結果讓更多民眾看清楚政客真面目，段宜康曾說若不實指控要吞曲棍球，為何到現在還不吞。



林滄敏與魏明谷民國103年參選彰化縣長，民主進步黨籍立法委員段宜康質疑，林滄敏擔任曲棍球協會理事長期間涉嫌詐領公款，段宜康還公開表示，若所講不是事實，願意公開吞下曲棍球；魏明谷也透過選舉文宣指控林滄敏浮報公款。



林滄敏接受中央社記者訪問說，判決結果顯示司法正義，最重要是讓更多民眾看清楚政客真面目，尤其段宜康「到現在還不吞曲棍球」，如果不吞，全民唾棄。



魏明谷表示，尊重法院判決，待收到判決書再研究；他說，法院未合理查證，那些核銷單據都是真的，明明由協會祕書長領走這些錢，再退回去，難道林滄敏當時身為理事長不知情、難道無連帶行政責任。



魏明谷強調，兩張核銷單據是事實，「怎麼會說跟他（林滄敏）無關係，很奇怪」；當初協會向縣政府請款，被發現為不實單據，如果由祕書長扛罪，理事長被批評也是應該。



民事部分，林滄敏提告請求損害賠償，台北地方法院一審判決段宜康、魏明谷賠償林滄敏新台幣30萬元，案經上訴，台灣高等法院認為，林滄敏被控詐領補助款部分，檢察官已調查簽結，並無不法，段宜康與魏明谷指控未合理查證，貶損林滄敏名譽。



高院審酌，一審判賠30萬元偏低，改判段宜康、魏明谷連帶賠償林滄敏100萬元，段宜康另需刪除臉書相關言論，並與魏明谷登報道歉。最高法院今天駁回段宜康、魏明谷上訴，維持二審判決，全案確定。（編輯：施燕飛）1070810